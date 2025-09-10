Modrić o Sučiću: "Nadam se da će me poštovati i da neće biti prebrz za mene"

Luka Modrić, veznjak Milana, nahvalio je sunarodnjaka Petra Sučića, koji je na početku ljetnog prijelaznog roka prešao u Inter: "Naša generacija postigla je nevjerojatne rezultate, ali mladi igrači poput njega mogli bi dosegnuti još veće visine."

Modrić, koji je jučer proslavio 40. rođendan, zaigrao je u veznom redu sa Sučićem u hrvatskoj pobjedi 4:0 protiv Crne Gore u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u ponedjeljak navečer. Nakon što je u petak ušao s klupe u trijumfu 1:0 nad Farskim Otocima, bivši veznjak Real Madrida sada je na brojci od 190 nastupa za reprezentaciju.

Legendarni osvajač Zlatne lopte govorio je za SportMediaset nakon pobjede nad Crnom Gorom, a jedno od pitanja bilo je upravo o njegovom partneru iz veznog reda Petru Sučiću, koji će mu ubrzo ponovno biti rival nakon završetka reprezentativnih obveza.

"On je jako snažan igrač i sjajan dečko", rekao je Modrić za SportMediaset. "Već smo igrali zajedno i pokazao je svoju kvalitetu. Nije slučajno da je potpisao za vrhunski klub poput Intera. Sigurno ćete ga još bolje upoznati i vidjeti njegov talent.

Modrić pozitivan oko budućnosti

Može još napredovati, uživam igrati s njim i nadam se da će se stalno razvijati. Iako ćemo se uskoro sučeliti u derbiju, vidjet ćemo kako će se odnositi prema meni. Nadam se da će me poštovati i neće ići prebrzo", našalio se Modrić. "Ali zasad uživam igrati s njim."

Na kraju je stigao možda i najznačajniji kompliment Modrićeva intervjua: "Naša se generacija činila neponovljivom, postigla je nevjerojatne rezultate, ali mladi igrači poput njega mogli bi dosegnuti još veće visine." 21-godišnji Sučić je ovog ljeta stigao u Inter iz Dinama za 14 milijuna eura. Dosad ima šest nastupa za Inter i dvije asistencije, piše Index.