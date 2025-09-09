Modrić nakon pobjede otišao u svlačionicu, tamo ga dočekalo veliko iznenađenje

Hrvatska reprezentacija u Maksimiru je svladala Crnu Goru 4:0 i još jednom pokazala snagu na putu prema Svjetskom prvenstvu. No, ova večer ostat će posebno zapisana – jer uz pobjedu Vatreni su proslavili i veliki jubilej svog kapetana, Luke Modrića, koji u utorak navršava 40 godina.

U svlačionici je Modrića dočekalo iznenađenje. Torta s prskalicama, pjesma, smijeh i zagrljaji suigrača stvorili su emotivan trenutak koji je jasno pokazao koliko je Luka više od nogometaša – on je simbol generacije, vođa i čovjek kojeg svi u reprezentaciji gledaju s divljenjem.

Na fotografiji cijele momčadi s Modrićem u sredini vidi se koliko je poseban u očima suigrača. Nitko u povijesti hrvatskog nogometa nije u ovoj dobi imao toliku ulogu, a Modrić iz utakmice u utakmicu dokazuje da se radi o fenomenu svjetskog formata.

– Istina je da nam je njihov crveni karton mnogo olakšao susret. Ali, čestitam igračima. Ispunili smo cilj i još smo jedan korak bliže Svjetskom prvenstvu. Hvala navijačima, idemo dalje svi zajedno – rekao je izbornik Zlatko Dalić, pa dodao o kapetanu:

– Uvijek je emotivno kada se govori o Luki. On je sve bolji i bolji, ponovno je držao reprezentaciju na okupu i pokazao da je pravi vođa.

Navijači su na Maksimiru Modrića pozdravili ovacijama, a njegovi suigrači darovali mu možda i najljepši poklon – zajedništvo i osjećaj da i s 40 godina ostaje srce i duša Vatrenih.

Uskoro ih čeka novi izazov, gostovanje kod Češke u Pragu, ali prije toga Luka Modrić imat će razlog za još jedno slavlje – obilježavanje 40. rođendana, u društvu obitelji i momčadi koju već desetljeće i pol vodi svojim primjerom.