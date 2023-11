Modrić ipak ide u Arabiju? Talijanski novinar tvrdi da pregovori odlično napreduju

Luka Modrić mogao bi sljedećeg ljeta, a možda i prije, otići u Saudijsku Arabiju, tvrdi poznati talijanski novinar Rudy Galetti. On je na Twitteru u četvrtak navečer objavio da pregovori Al Ahlija s kapetanom hrvatske reprezentacije dobro napreduju i da će se uskoro nastaviti.

"Al Ahli želi i Casemira i trenutačno radi na tome da nagovori obojicu da dođu. Nakon toga će stupiti u kontakt s njihovim klubovima jer ih želi dovesti već u siječnju", napisao je Galetti te tako dao naslutiti da bi bivši suigrači iz Reala mogli ponovo zaigrati zajedno.

🚨📈 #AlAhli are progressing well in the negotiation with #Modric and a new round of talks is expected soon.

🗣️ In parallel, the 🇸🇦 team also contacted #Casemiro: the will is to convince one of the two players - and then approach their clubs - already for a move in January. https://t.co/xABsyjUgn6 pic.twitter.com/EY0L33iVpJ

