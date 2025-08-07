Modna dizajnerica (33) pronađena mrtva na jahti svog dečka. Bezuspješno ju oživljavali

Modna dizajnerica i influencerica 33-godišnja Martha Nolan-O'Slatarra prema pisanju britanskog Daily Maila pronađena je mrtva u utorak navečer, nešto malo iza ponoći - na brodu usidrenom u poznatom Montauk Yacht Clubu na Long Islandu.

Njezino beživotno tijelo pronađeno je na jahti, a iako su prolaznici pokušali reanimirati Marthu, policija okruga East Hampton ubrzo ju je proglasila mrtvom. Točan uzrok smrti još uvijek nije poznat i bit će utvrđen obdukcijom u Uredu za sudsku medicinu okruga Suffolk, pišu mediji.

Jedna od osoba koje su bile u blizini u to vrijeme izjavila je za Daily Mail da je brod bio poznat kao party brod i da je čula vriske u trenutku kada je tijelo otkriveno. - Samo se odjednom začulo vrištanje. Nismo znali što se događa - prenosi spomenuti medij. Naime, prema riječima drugih svjedoka, vlasnik broda je dečko pokojnice, a navodno su ga često viđali u alkoholiziranom stanju, prenosi Večernji list.

Inače, preminula dizajnerica i influencerica bila je omiljena u tamošnjoj lokalnoj zajednici, a stanovnici i susjedi u Montauku opisali su je kao nasmijanu i uvijek pristupačnu. - Uvijek je bila ljubazna. Ovo će se dugo prepričavati - rekao je jedan mještanin za New York Post. Inače, Montauk je elitno ljetovalište poznato po luksuznim vilama, skupim restoranima i glamuroznim zabavama. Nasilni incidenti u tom dijelu Long Islanda rijetko se događaju.