Mobilna ambulanta stiže u Nisko: Mještanima zdravstvene usluge dostupnije svakog utorka

Stanovnicima općine Klis zdravstvene usluge bit će dostupnije zahvaljujući mobilnoj ambulanti Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, koja će ordinirati svakog utorka ispred Doma kulture u Niskom. Načelnik Općine Klis Jakov Vetma obavijestio je mještane kako od sljedećeg tjedna u Nisko stiže mobilna ambulanta Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, čime će stanovnicima biti olakšan pristup zdravstvenim uslugama.

Mobilna ambulanta nalazit će se ispred Doma kulture u Niskom, a građanima će biti na raspolaganju svakog utorka od 11.30 do 14.30 sati.

Zdravstvena usluga bliže građanima

Kako je istaknuo načelnik Vetma, dolazak mobilne ambulante predstavlja dodatni iskorak u dostupnosti zdravstvene skrbi na području općine. Riječ je o nadstandardu zdravstvene zaštite čiji je cilj omogućiti stanovnicima pregled i savjetovanje s liječnikom u neposrednoj blizini njihova doma.

Iz Općine pritom naglašavaju kako mobilna ambulanta ne mijenja status pacijenata kod njihovih izabranih liječnika obiteljske medicine, nego služi kao dodatna podrška zdravstvenom sustavu i samim građanima. Stanovnici koji imaju zdravstvenih poteškoća, trebaju liječnički savjet ili žele obaviti pregled, ovu će uslugu moći koristiti redovito svakog utorka u predviđenom terminu.

Poziv je upućen svima koji imaju potrebu za zdravstvenom pomoći ili savjetovanjem da iskoriste mogućnost dostupniju nego dosad. Uvođenjem mobilne ambulante, mještanima Niskog i okolice zdravstvena skrb postaje pristupačnija i jednostavnija, što je osobito važno za one kojima je odlazak do liječnika otežan.

Briga o zdravlju, poručuju iz Općine, sada je još dostupnija, a prvi dolazak mobilne ambulante očekuje se već sljedećeg utorka ispred Doma kulture u Niskom.