Prva mobilna ambulanta u Hrvatskoj kreće s radom. Evo kada je u vašem mjestu

Stanovnici mućkog kraja uskoro će imati na raspolaganju novu zdravstvenu uslugu bliže svom domu. Prva mobilna ambulanta u Republici Hrvatskoj počinje s radom od ponedjeljka, 20. travnja 2026., a među područjima koja će pokrivati nalazi se i općina Muć.

Riječ je o nadstandardnoj zdravstvenoj usluzi koja građanima omogućuje lakši i brži pristup medicinskoj skrbi u njihovoj neposrednoj blizini. Pacijenti pritom i dalje ostaju upisani kod svojih liječnika obiteljske medicine, dok će mobilna ambulanta služiti kao dodatna mogućnost za ostvarivanje zdravstvene zaštite.

Raspored obilaska naselja

Za početak rada mobilne ambulante utvrđen je sljedeći raspored obilaska:

Ponedjeljkom će od 7.30 do 11 sati biti u Donjem Ogorju, ispred Društvenog doma, odnosno stare škole, pokraj pošte.

Istoga dana, od 11.30 do 14.30 sati, ambulanta će biti u Vrbi, ispred osnovne škole.

Utorkom će od 7.30 do 11 sati dežurati u Zelovu, ispred stare svećenikove kuće u Jeličićima.

Srijedom će od 7.30 do 14.30 sati pokrivati Sutinu i Neorić, ispred bratske kuće na raskrižju u Sutini.

Građani i dalje ostaju upisani kod svojih liječnika

Iz općine pozivaju sve građane koji imaju zdravstvene potrebe da se jave u mobilnu ambulantu i iskoriste ovu novu mogućnost zdravstvene skrbi.

Posebno se naglašava kako pacijenti i dalje ostaju evidentirani kod svojih izabranih liječnika obiteljske medicine, dok mobilna ambulanta predstavlja dodatnu uslugu, odnosno nadstandard, kroz koji mogu dobiti potrebnu zdravstvenu zaštitu bliže mjestu stanovanja.