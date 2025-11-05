Mnogi se pitaju samo jedno: "Što ako ta osoba skrivi nesreću, tko će odgovarati za nju?"

Zbog ažuriranja pravila o vozačkim dozvolama na razini Europske unije, vozačku dozvolu moći će se dobiti i sa 17 godina.

Po novom bi značilo da će sa 16 i pol krenuti u autoškolu, gdje ih čeka više učenja, ali i stroža pravila i sankcije.

Ova izmjena donosi i obaveznog suvozača godinu dana, piše Dnevnik Nove TV.

Tko on može biti, osim nekoliko uvjeta koje mora ispunjavati, nije jasno definirano.

"Mora imati najmanje 24 godine, mora najmanje 5 godina imati vozačku dozvolu, iako možda nije nikada sjela u automobil, te ne smije 5 godina imati mjeru zabrane upravljanja vozilom. To je dobro, međutim ono što je ključno je iskustvo te osobe, a nije predviđeno kako to iskustvo provjeriti", objasnio je Sinan Alispahić, pomoćnik glavnog tajnika HAK-a.

Struka upozorava i na pitanje odgovornosti.

"U Hrvatskoj je punoljetna osoba ona koja ima 18 godina i tek sa 18 tada osoba punopravno odgovara pred kaznenim zakonom. Ako ta maloljetna osoba sa 17 godina napravi neku prometnu nesreću, tu je upitno tko će odgovarati za nju", poručio je Goran Husinec, prometni stručnjak.

Rok za primjenu novih pravila je četiri godine.

Više detalja pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Line Dollar.