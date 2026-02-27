Mnogi roditelji ovo ne znaju: Zbog djece možete dobiti veći povrat poreza

Roditelji, posvojitelji i druge osobe koje dijete uzdržavaju imaju i u 2026. godini pravo na poreznu olakšicu kroz povećanje osobnog odbitka. Riječ je o zakonskom pravu propisanom Zakonom o porezu na dohodak, kojim se smanjuje porezna osnovica, a time i iznos poreza koji se plaća. U praksi to znači veću neto plaću tijekom godine ili pravo na povrat poreza nakon godišnjeg obračuna.

Tko ima pravo na olakšicu?

Pravo na povećanje osobnog odbitka ima porezni obveznik koji uzdržava maloljetno dijete, punoljetno dijete koje se redovito školuje ili dijete koje nema vlastite oporezive primitke iznad zakonom propisanog godišnjeg limita za uzdržavane članove. Ključan uvjet je da dijete tijekom godine ne ostvaruje primitke iznad tog propisanog praga, jer se u suprotnom više ne smatra uzdržavanim članom.

Za dijete s invaliditetom primjenjuje se uvećani osobni odbitak prema posebnim koeficijentima propisanim poreznim pravilima. To nije zasebna olakšica, već povećanje osobnog odbitka unutar istog sustava.

Za isto dijete i isto razdoblje olakšicu može koristiti samo jedan porezni obveznik. Međutim, roditelji se mogu dogovoriti o raspodjeli osobnog odbitka, primjerice po mjesecima ili drugačijim omjerom, uz odgovarajuću evidenciju u Poreznoj upravi. U slučaju razvoda ili odvojenog života, pravo ostvaruje roditelj ili druga osoba koja dijete stvarno uzdržava, sukladno poreznim propisima i stvarnim okolnostima uzdržavanja.

Kako ostvariti pravo?

Postoje dva načina. Prvi je putem porezne kartice (PK). Dijete mora biti prijavljeno na vašoj poreznoj kartici, što možete učiniti preko sustava e-Građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Poslodavac zatim automatski primjenjuje olakšicu pri obračunu plaće, pa odmah plaćate manji porez.

Drugi način je kroz godišnji obračun poreza. Ako tijekom godine dijete nije bilo prijavljeno, ako ste promijenili posao, dobili dijete ili je došlo do promjene skrbništva, pravo se može ostvariti ili ispraviti kroz godišnji obračun.

Mnogi roditelji ne provjere jesu li im djeca pravilno evidentirana na poreznoj kartici, osobito nakon rođenja djeteta, promjene poslodavca ili razvoda. Preporučuje se redovito provjeravati podatke u sustavu e-Građani.

Ako jedan roditelj ima znatno veću plaću, često je isplativije da upravo on koristi olakšicu jer će učinak smanjenja poreza biti veći, piše Dnevnik.