Mnogi ne znaju koji splitski kvart alternativni naziv duguje fontani: O ljepoti ove uvale pisao je Tin Ujević

Povjesničar umjetnosti i muzejski savjetnik Goran Borčić, naš sugovornik u serijalu Kako su nastali splitski kvartovi, veliki je poznavatelj oružja, plakata, medalja, značaka, pečatnjaka, fotografija, razglednica i još puno toga. Registrirao je šest svojih zbirki kao kulturno dobro Republike Hrvatske, te je autor stalnog postava nekoliko zbirki oružja.

Bio je autor brojnih izložbi fotografija na temu Split, a za svoje je sugrađane posebno važan jer je predstavio katalog u tri dijela koji prikazuje Split kroz fotografije. Prvi tom knjiga je Povijest pisana svjetlom: Split od Prisce do Adriane, dok se u sljedeća dva toma knjiga koncentrirao na znanstveno-istraživačke tekstove. Grad Split danas ima 27 gradskih kotareva i ovoga puta obrađujemo Trstenik.

Povijesni tragovi Trstenika

Trstenik, predio između Firula i Križina, uz istoimeni potok i uvalu prvi put se spominje u oporuci priora Petra iz 8./9. ili 11. stoljeća u obliku ad Calamentum, te kasnije kao Tristenico, Trastenicum, pa sve do 1758. godine u katastiku kao Terstenich i Trestenich. U 18. stoljeću toponim se navodi uz fontanu koja se tamo tada nalazila: 1711. godine aqua della Fontana (voda s vrila), u katastiku iz 1793. godine spominje se Tarstenich vel Fontana dell Imperator, u doslovnom prijevodu Cesarsko vrilo, poznato Krajevo vrilo ili Krajeva voda. Otada ime fontane postaje i alternativno ime za Trstenik.

ČESMA CARSKA VODA ILI KRALJEVO VRILO U TRSTENIKU Nekada je Trstenik imao živu vodu, ali Općina je odlučila uvesti red te je dala ukopati cijev i napraviti česmu. Arhitekt Vicko Andrić izgradio je tamo Česmu 1823. Gradski je grb uzet s upravo tada porušene Komunalne palače na Trgu sv. Lovre (današnjem Narodnom trgu) i ugrađen je u česmu odakle je 1949. prenesen u Muzej grada Splita. Sa svake strane gradskoga grba nalazi se po jedan manji: grb mletačkog dužda Francesca Foscarija i grb splitskoga gradskog kneza Demitrija Quirinija iz vremena 1441. - 1443. Postavljanje česme splitskim se težacima nije svidjelo pa su 1925. srušili česmu i pustili da voda slobodno teće. GALERIJA Kliknite za pregled U listopadu 1928. Česma Carska voda ili Kraljevo vrilo u Trsteniku kod Poljičke ceste uređena je, betonirano ¡e oko česme i voda otada teče redovito. Tom su se vodom služile sve kuće iz okolice Trstenika i težaci za napajanje konja i polijevanje vrtova.

Starokršćanska baština i priroda

Tamo su bili ostaci temelja starokršćanske crkve sv. Kuzme i Damjana kojoj su prije pola stoljeća još uvijek stršila tri zida. Iznad uvale Trstenik 1958. godine formira se auto-kamp kapaciteta 120 automobila, a od 1960. godine i hotelsko naselje. Crkva se spominje u komendi opatije sv. Stipana 1719. godine pod imenom S. Cosnia o pure Tarstenich, a 1711. godine samo S. Cosmo ili Cosma. Pošumljavanje brda u uvali Trstenik počelo je 1928. godine kada je zasađeno na tisuće borova, tamarisa, čempresa i drugog raslinja. O ljepoti splitske uvale Trstenik svojevremeno je pisao i pjesnik Tin Ujević.

Razvoj turističkog kompleksa

- U razdoblju od 1960. do 1961. godine na prostoru iznad kampa je izgrađen motel kapaciteta 72 kreveta kao prva etapa budućeg hotelskog naselja koje se počelo graditi godinu dana poslije i u kojem su se nalazila dva paviljona sa 74 sobe i 148 ležaja. Od 1968. do 1969. godine grade se dodatna dva paviljona sa 300 kreveta prema projektu Ante Šatare, dok je prema projektu Nikole Grabića adaptiran i restoran. U središtu postojećeg naselja, za potrebe smještaja gostiju Svjetskog atletskog prvenstva 1991. godine izgrađen je novi hotel prema projektu Vladimira Alujevića.

Kako dodaje Borčić, još jedan paviljon turističkog naselja Split na Trsteniku primit će prve goste već početkom lipnja 1964. godine. Trokatna zgrada istog tipa kao i dvije ranije izgrađene imat će 150 ležajeva, a 6. lipnja 1964. godine svečano je otvoren novi paviljon u hotelskom naselju koji je dobio ime Agava. Tim je objektom kompletirano hotelsko naselje koje tada raspolaže s 572 ležaja.