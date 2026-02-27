Mnogi ne znaju da je splitski samostan Sv. Frane osnovao ovaj svetac osobno

U ovotjednoj Dalmatinskoj kartolini Hrvatskog radija voditlejice Day Antunović vas vodimo na putovanje stoljećima kroz događaje koji su nas posjetili na bogato povijesno naslijeđe kulture, vjere, baštine i državotvornosti.

Jeste li znali da je splitski samostan Sv. Frane na Rivi jedan od najstarijih franjevačkih samostana na svijetu? On je zapravo suvremenik velikog sveca iz Asissa jer ga je prema predaji uz samostane u Trogiru, Zadru, Dubrovniku i Pašmanu između 1212. i 1214. osnovao sam sveti Franjo.

Velika duhovna radost obasjala je grad pod Marjanom. U zajedništvu s cijelom Crkvom a po odredbi pape Lava XIV., razdoblje od 10. siječnja 2026. do 10. siječnja 2027. proglašeno je Posebnom godinom svetog Franje. Dok se u Asizu, povodom velike obljetnice, otvara grob svetog Franje te se njegovi zemni ostaci izlažu vjernicima do 22. ožujka, Split doživljava vlastiti povijesni trenutak. Naime, splitski franjevci čuvaju jednu pravu dragocjenost a to je relikvija komadića kosti ovog sveca. Ona je na svečanoj misi, 21. veljače, iz samostanske riznice u kojoj se stoljećima brižno čuva unešena u crkvu gdje će je vjernici na poseban način moći častiti svake srijede tijekom sljedećih mjesec dana. Franjevci konventualci, koji su povijesni čuvari svečeva groba, su na taj način svim vjernicima i hodočasnicima omogućili ovu veliku milost povodom svečeve jubilarne godine tj. 800 godina od njegova rođenja za nebo.

A znate li tko je bila Jelena Slavna?

Najslavnija hrvatska kraljica narodne krvi, žena kralja Mihajla Krešimira II i majka Stjepana Držislava bila je dobrotvorka svog vremena, zaštitnica siročadi i udovica koja je u Solinu dala podignuti dvije crkve: crkvu Svetog Stjepana koja je služila kao grobnica hrvatskih kraljeva i crkvu Blažene djevice Marije na Gospinu otoku koja je bila korištena kao krunidbena bazilika.

Nastavivši obilježavanje velikih obljetnica naše povijesti, poput lanjskog 1100. obljetnice Hrvatskoga Kraljevstva, ove se godine obilježava 1050. godišnjica smrti te najslavnije hrvatske kraljice. Tim je povodom Splitsko – dalmatinska županija u HNK Split priredila veličanstven koncert naziva Krunjenje žrtvom s ciljem dostojnog prisjećanja na njezinu povijesnu ulogu i značenje u hrvatskom identitetu.

Kraj emisije smo rezervirali za odlazak na Hvar i priču o dvama svetim križićima koju nam je ispričala knjižničarka Zora Bibić iz gradske knjižnice i čitaonice Hvar.

Emisiju poslušajte ovdje: https://api.hrt.hr/media/66/ae/26-02-2026-sv-franjo-jelena-slavna-sv-krizic-hvarski-20260224130200.mp3