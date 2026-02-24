Mnogi kafići u Hrvatskoj ovo rade iako ne bi smjeli: 'Većina toga dolazi od gazde radi poreza...'

Neizdavanje računa u kafićima je nezakonita radnja, često povezana s izbjegavanjem poreza. Praksa znači kršenje zakonskih propisa, a ugostitelji koji ne izdaju račune riskiraju visoke kazne. Unatoč tome, mnogi i dalje to svakodnevno rade. S obzirom na to, na platformi Reddit povela se rasprava.

"Ujutro prije posla znam sjesti na kavu u kafić pokraj ureda. Skužio sam da u principu gotovo nikad ne dobijem račun. Ok, pretpostavljam da si konobari taj moj iznos stave u džep. Koliko realno na taj način se uspije zaraditi i u kojem trenu gazda shvati da ga varaju? Malo je čudno da cijelo jutro ima svega par računa. Koliko onda ispadne konobarska zarada mjesečno u kvartovskoj birtiji?", upitao je jedan korisnik. Potom su mnogi naveli kako je često iza svega stoje vlasnici ugostiteljskih objekata.

"Radio sam kao konobar desetak godina i još uvijek povremeno uletim koju smjenu starim gazdama. U većini slučajeva se ne kuca kava jer gazda dobar dio kave prodaje na crno, a ne da konobari spremaju tu lovu sebi u džep. Većina dobavljača kave će rado prodati gazdi kavu na crno i najlakše ju je nadomjestit nakon što se npr. 1 kg proda na crno, za razliku od ostalih artikala zavedenih na stanju. Pošto mlinci imaju brojčanike (koje inspekcija ne provjerava, za razliku od podudaranja stvarnog stanja komadne robe za stanjem skladišta u kasi, ali i to rijetko) jedini način na koji konobar može 'ukrast' kavu je da stavlja svoju smljevenu direktno u ručku na aparatu ili da razrjeđuje kavu. Kod oba slučaja kava, pogotovo ako piješ espresso, će imati odvratan okus", stoji u jednom komentaru.

"Često su upravo vlasnici ti koji govore konobarima da ne tuku račune, već se sve stavlja u novčanik sa strane", "20% šanse da konobari kradu, 80% da gazda forsira da izbjegne plaćanje PDV-a. Kažem iz iskustva jer sam bio na dosta razgovora gdje gazde odmah u startu kažu da kucaš pola računa pola ne", "Ma koliko znam nijedan konobar ne stavlja sebi u džep svaki neotučeni. Možda neki mali dio, al većina toga dolazi od gazde radi poreza. Kvartovski kafić ne može ni preživjet 100% legalno, tako da možeš komotno računat da svaki dio odrađuje na crno", "Radim duži niz godina kao konobar. Uvijek sam se trudio da kradem gazdu koliko je god moguće na bilo koje načine. Goste nikada, osim u određenim situacijama", još su neki od komentara, piše Večernji list.