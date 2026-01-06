Mnogi će danas raskititi bor zbog "srpskog Božića". Evo što o tome kaže Katolička crkva

Mnoge hrvatske obitelji tradicionalno raskićuju božićni bor na blagdan Sveta tri kralja, 6. siječnja, smatrajući da se tim danom završava božićno razdoblje. U nekim obiteljima kao razlog uklanjanja bora spominje se i srpski, odnosno pravoslavni Božić.

Iako je taj običaj duboko ukorijenjen u praksi, liturgijski gledano, božićno vrijeme tada još traje.

Prema crkvenom kalendaru, božićni ciklus ne završava Bogojavljenjem, nego Nedjeljom Krštenja Gospodinova. Taj se blagdan slavi u nedjelju nakon Sveta tri kralja i njime se zaokružuje razdoblje slavlja Isusova rođenja i objave svijetu.

U liturgijskom slijedu, nakon Božića slijede spomeni poklona pastira i mudraca, a završni događaj božićnog vremena upravo je Kristovo krštenje na Jordanu, kojim započinje njegovo javno djelovanje. Zato Crkva božićne pjesme, ukrase i liturgijsku boju zadržava sve do toga dana.

Upravo se Nedjelja Krštenja Gospodinova smatra pravim završetkom božićnog vremena, a u mnogim se sredinama tek tada simbolično uklanjaju božićna drvca i jaslice iz domova i crkava.

Iako se narodni običaji razlikuju od mjesta do mjesta, crkvena liturgija jasno poručuje: Božić ne završava 6. siječnja, nego tek nedjeljom koja slijedi nakon Bogojavljenja.