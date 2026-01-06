Close Menu

Mnogi će danas raskititi bor zbog "srpskog Božića". Evo što o tome kaže Katolička crkva

Prema crkvenom kalendaru, božićni ciklus ne završava Bogojavljenjem

Mnoge hrvatske obitelji tradicionalno raskićuju božićni bor na blagdan Sveta tri kralja, 6. siječnja, smatrajući da se tim danom završava božićno razdoblje. U nekim obiteljima kao razlog uklanjanja bora spominje se i srpski, odnosno pravoslavni Božić.

Iako je taj običaj duboko ukorijenjen u praksi, liturgijski gledano, božićno vrijeme tada još traje.

Prema crkvenom kalendaru, božićni ciklus ne završava Bogojavljenjem, nego Nedjeljom Krštenja Gospodinova. Taj se blagdan slavi u nedjelju nakon Sveta tri kralja i njime se zaokružuje razdoblje slavlja Isusova rođenja i objave svijetu.

Kada se kod vas uklanja bor?

  • Kad se stigne - (52%, 38 Glasova)
  • Na Sveta tri kralja - (42%, 31 Glasova)
  • Poslije blagoslova obitelji - (5%, 4 Glasova)

Ukupno glasova: 73

U liturgijskom slijedu, nakon Božića slijede spomeni poklona pastira i mudraca, a završni događaj božićnog vremena upravo je Kristovo krštenje na Jordanu, kojim započinje njegovo javno djelovanje. Zato Crkva božićne pjesme, ukrase i liturgijsku boju zadržava sve do toga dana.

Upravo se Nedjelja Krštenja Gospodinova smatra pravim završetkom božićnog vremena, a u mnogim se sredinama tek tada simbolično uklanjaju božićna drvca i jaslice iz domova i crkava.

Iako se narodni običaji razlikuju od mjesta do mjesta, crkvena liturgija jasno poručuje: Božić ne završava 6. siječnja, nego tek nedjeljom koja slijedi nakon Bogojavljenja.

