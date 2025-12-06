Mnoge čizmice i pisma sa željama osvanula su danas na prozorima: Teško je zamisliti da bi netko dijete danas prihvatilo jabuku kao poklon

Danas je blagdan sv. Nikole, zaštitnika pomoraca, putnika i djece. U Dalmaciji i u Splitu posebno se štuje s raznim tradicijama, a maloj djeci u čarape stavlja slatkiše ili šibe. Naravno, radi se o svetom Nikoli. Svake godine se obilježava 6. prosinca u susret Božiću kada i započinje vrijeme darivanja.

Taj dan je očaran mnogim legendama koje potječu iz raznih srednjoeuropskih država, a one koje su najviše zaživjele kod nas su one s Krampusom. Djeci se pričaju priče o svetom Nikoli odjevenom u biskupsku odjeću koji svake godine u pratnji Krampusa, duha zlih namjera, pohodi djecu te ih daruje slatkišima ili kazni šibom. Takve pouke su koristili roditelji kako bi potaknuli svoju djecu da budu dobra i pristojna, no što stoji iza blagdana sv. Nikole?

Sveti Nikola bio je biskup u Miri u Maloj Aziji u trećem stoljeću. Umro je 6. prosinca 327. godine te je njegovo tijelo 1087. godine preneseno u Bari u Italiji gdje je i danas njegov relikvijar. Zaštitnik je djece, pomoraca, neudanih djevojaka, siromaha, studenata, ljekarnika, pekara, ribara, svjećara, zidara, trgovaca, tkalaca, zatvorenika, putnika, bolesnika i umirućih.

Osim što je pokrovitelj raznih poslova, njegov lik i djelo pretočeno je u mnogobrojne legende i slavlja koja se i dan danas održavaju. Jedna od najpoznatijih priča je ona o siromahu s tri kćeri koji nije mogao udijeliti svojim kćerima miraz za udaju te se molio Bogu. Sveti Nikola je čuo njegov vapaj i u ponoć, kroz prozor, ostavio tri vrećice sa zlatnicima. Druga verzija priče kaže kako je te zlatnike spustio kroz dimnjak, a budući da su se na ognjištu sušile čarape, zlatnici su upali u njih. Tako je krenula tradicija postavljanja čizmica i čarapa na prozore uoči svetog Nikole.

Nikolinjski običaji i legende u Dalmaciji

Sva djeca uoči blagdana sv. Nikole pripremaju svoje čizmice i pisma sa željama te ih stavljaju na prozore kako bi im svetac darovao slatkiše i ispunio želje. Ova tradicija je potekla od prethodno spomenute legende koja opisuje svetog Nikolu kako kroz prozor siromahu udjeljuje zlatnike.

Postoji i legenda koja kaže da je sveti Nikola na putu prema Svetoj Zemlji zapao u veliku oluju na moru gdje je zapovjedio valovima da se smire i tako dobio pokroviteljstvo i nad mornarima i putnicima. U Dalmaciji se posebno slavi sv. Mikula ili Mikola, zaštitnik pomoraca i putnika za kojeg se u Splitu vjerovalo da donosi darove bogatima.

Na Šolti su posebno vezani za more, a tako i za sv. Mikulu. Na putu prema Donjoj Krušici izgrađena je kapelica njemu u čast. Andrija Blagaić je 1928. godine promatrao brod kojeg je zahvatila oluja. Tada se zavjetovao sv. Mikuli da će na tom mjestu izgraditi crkvicu ako brodica sigurno doplovi do obale. Običaj je na tom mjestu pomoliti se riječima "Sveti Mikula putniče, pomozi nas na moru i na kraju i na svakom mistu."

U Starome gradu na Braču se održava procesija 'Starogrojski procesjun sv. Mikule' svake godine, a svaki je pomorac imao sliku svetog Nikole. U Krilu Jesenice održava se počasna regata, a žene na 'kominu' rade soparnik. Svaki obalni kraj ima poseban način slavljenja ovog blagdana, a najviše se spominje sv. Nikola kao zaštitnik pomoraca i putnika.

Običaj darivanja djece

Kako je blagdan sv. Nikole blizu Božića, tako se i razvio običaj darivanja. Tri vrećice zlata koje je svetac udijelio siromahu su se uspoređivale s darovima koje su mudraci donijeli malom Isusu pa su se tako nikolinjski običaji stopili s božićnim običajima darivanja.

U Krilu se isto tako djeca daruju slatkišima ako su bila dobra, a šibama ako nisu. Kod Šibenika djeca su dobila poklone i na sv. Nikolu i na sv. Luciju.

U Kaštel Sućurcu je običaj postaviti čarape na prozor uoči blagdana i ujutro pronaći male poklone kao što su orasi, jabuke, suhe šljive i smokve itd. U Vranjicu pored Splita je isti običaj. Na prozor se stavljaju bičvice noć prije sv. Nikole, a ujutro se u njima pronalaze razni pokloni. U neka druga vremena to su bile jabuke, orasi, suho voće, a danas su to slatkiši.

Bez obzira na dob i običaje, sveti Nikola je blagdan darivanja. Iako postoje mnoge legende koje su izvori ovih tradicija, suština je ista. U cijeloj Dalmaciji djeca se uče da budu dobra te da će ih sveti Nikola darovati slatkišima, a ako su bila zločesta Krampus će im u čizmicu staviti šibu.