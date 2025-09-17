Mladom muškarcu iz Splita prijeti kaznena prijava zbog više krađa i provala

Policijski službenici Prve policijske postaje Split proveli su kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjim muškarcem te utvrdili sumnju da je u razdoblju od veljače 2024. do rujna 2025. godine počinio ukupno osam kaznenih djela Teške krađe i jedno kazneno djelo Krađe na splitskom području.

Sumnjiči se da je provaljivao u objekte, skladišta, poslovne prostore, vozila i stanove iz kojih je krao novac, razni alat, električne kabele, gume i bicikl.

Ukupna počinjena materijalna šteta procjenjuje se na više od 12 tisuća eura. Nakon dovršenog istraživanje, u svezi navedenih kaznenih djela, protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.