Mladom muškarcu iz Splita prijeti kaznena prijava zbog više krađa i provala

Sumnjiči se da je  provaljivao u objekte, skladišta, poslovne prostore, vozila i stanove

Policijski službenici Prve policijske postaje Split proveli su kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjim muškarcem te utvrdili sumnju da je u razdoblju od veljače 2024. do rujna 2025. godine počinio ukupno osam kaznenih djela Teške krađe i jedno kazneno djelo Krađe na splitskom području. 

Sumnjiči se da je  provaljivao u objekte, skladišta, poslovne prostore, vozila i stanove iz kojih je krao novac,  razni alat, električne kabele, gume i bicikl.

Ukupna  počinjena materijalna šteta  procjenjuje se na više od 12 tisuća eura. Nakon dovršenog istraživanje, u svezi navedenih kaznenih djela, protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

