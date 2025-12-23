Mladići rođeni 2007., pripremite se: Pozivi stižu između Božića i Nove godine, ovako će izgledati povratak vojske

Sljedećeg tjedna, između Božića i Nove godine, Ministarstvo obrane (MORH) šalje oko 1200-1300 poziva na zdravstvene preglede mladićima rođenima 2007., što je početak dolaska prvih novaka na novouvedeno temeljno vojno osposobljavanje, neslužbeno doznaje Večernji list danas u MORH-u.

U početku će se zdravstveni pregledi obavljati u Zagrebu i Splitu, a za pozvane novake bit će organiziran prijevoz. Iako točan datum još nije potvrđen, neslužbeno se u MORH-u doznaje da se okvirno računa da bi prvi novaci mogli stići 1. ožujka u vojarne u Požegi, Kninu i Slunju, u kojima će se provoditi dvomjesečno temeljno vojno osposobljavanje.

Zdravstveni pregled obvezan je za sve koji će biti pozvani, a eventualni prigovor savjesti na služenje vojne obuke moći će se službeno uložiti i pokrenuti tu proceduru tek nakon obavljenog zdravstvenog pregleda.

Neslužbeno se procijenjuje da bi u prvoj rundi, od 1. ožujka kao okvirnog datuma početka, na temeljno vojno osposobljavanje stiglo oko 800 mladića. Od toga je, doznajemo, preko 200 već sad prijavljeno kroz dragovoljnu prijavu, to su mladići koji su već obavili zdravstvene preglede i imaju uvjerenja, tako da će se za prvu rundu regrutirati zapravo oko 600 mladića. Vojarna u Požegi može primiti oko 400, a vojarne u Slunju i Kninu po 200-tinjak ročnika, koji će se na TVO-u izmijenjivati svaka dva mjeseca, tijekom kojih će primati i novčanu naknadu od oko 1100 eura mjesečno, piše Večernji list.

Otprilike 12 dana nakon ulaska u vojarnu, novaci će polagati svečanu prisegu. Režim osposobljavanja i života u vojarni je takav da je buđenje u 6 sati, doručak, postrojavanje, himna, prijepodnevni dio obuke, ručak i pauza za odmor od otprilike 60-90 minuta, zatim poslijepodnevna obuka do oko 16, 17 ili 18 sati, nakon čega slijedi večera, slobodno vrijeme i gašenje svjetala u spavaonicama u 22 sata. Tijekom temeljnog vojnog osposobljavanja cilj je naučiti koristiti oružje, rastaviti i sastaviti svoju pušku (VHS, službena puška Hrvatske vojske), naučiti precizno gađanje, naučiti uspostavu komunikacije, pružanje prve pomoći i druge vještine, a među njima i su i osnovna znanja o borbenim dronovima i drugoj suvremenoj tehnologiji koja se koristi u HV-u.

Dio obuke se izvodi i noću. Korištenje mobitela bit će dopušteno samo u slobodno vrijeme, ali u skladu s propisima o tome u kojim dijelovima vojarne korištenje mobitelja ili snimanje nije nikako dopušteno. Nedjelja je jedini slobodan dan, a nedjeljom će u pravilu biti dopušten izlazak u grad u predvečernjim satima, dok izlazak “na vikend”, odnosno odlazak u mjesto stanovanja u posjet obitelji ili prijateljima, nije zajamčen, nego može biti odobren uz opravdani razlog, o čemu odlučuju zapovjednici u skladu s planom i programom obuke. Na 8 do 10 ročnika na TVO-u dolazi jedan instruktor, neslužbeno se može čuti u MORH-u.

Još je puno detalja, ali ukratko: nakon 17 godina vraća se sposobnost Oružanih snaga RH za stručno vojno osposobljavanje mladića, koji nakon te dvomjesečne obuke ostaju raspoređeni u pričuvu do svoje 55. godine života. Ili u djelatni vojni sastav, ako se odluče za to.