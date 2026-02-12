Mladić zaspao za volanom i izazvao prometnu nesreću

Na istarskom ipsilonu jučer se dogodila prometna nesreća u kojoj je nastala veća materijalna šteta, a prouzročio ju je 22-godišnji vozač koji je zaspao za volanom. Protiv njega slijedi prekršajni postupak, objavila je istarska policija..

Umoran sletio s ceste

Postaja prometne policije Pula dojavu o nesreći zaprimila je jučer oko 6:45 sati. Nesreća se dogodila na dionici autoceste A9 između čvorova Baderna i Višnjan.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Očevidom je utvrđeno da je 22-godišnjak, upravljajući automobilom zagrebačkih registracijskih oznaka, uslijed umora udario u metalnu zaštitnu ogradu. Protiv vozača se pokreće prekršajni postupak sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

Policija apelira na vozače

Policija podsjeća kako su njezine aktivnosti samo jedan od čimbenika kojima se može utjecati na smanjenje broja prometnih nesreća te apelira na sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa. Savjetuju vozačima da na put uvijek kreću odmorni te da izbjegavaju polazak na duže putovanje neposredno nakon završetka radnog vremena. Ako tijekom vožnje osjete umor, trebaju se zaustaviti i odmoriti.

Prije polaska na put važno je provjeriti ispravnost vozila, stanje guma i posjedovanje odgovarajuće opreme, kao i informirati se o vremenskim prilikama i stanju na cestama. U vožnji je nužno vezati se sigurnosnim pojasom, što vrijedi za vozače, suvozače i putnike na stražnjim sjedalima, te osigurati primjeren smještaj djece u vozilu.

Brzinu kretanja potrebno je prilagoditi stanju na cesti i uvjetima vidljivosti te poštovati ograničenja. Policija naglašava da se alkoholna pića ili droga ne smiju konzumirati prije i za vrijeme vožnje. Također upozoravaju vozače da ne ulaze u rizična pretjecanja i da pri vožnji u kolonama povećaju razmak između vozila.

Prilikom vožnje autocestom treba se kretati desnom prometnom trakom, a lijevu koristiti samo za pretjecanje. Policija ističe da se na autocesti ne smije zaustavljati niti parkirati vozilo, osim na za to predviđenim površinama. Vozači se pozivaju da izbjegavaju nagle promjene traka, ne pretječu prometnom trakom za zaustavljanje vozila u nuždi i ne požuruju vozila ispred sebe. U slučaju prometne nesreće, mjesto događaja treba odmah adekvatno osigurati i žurno obavijestiti policiju.