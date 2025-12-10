Mladić u Dalmaciji "posudio" dva auta bez dopuštenja. Jedan završio u polju

Policijski službenici Policijske postaje Benkovac-Obrovac dovršili su kriminalističko istraživanje u svezi kaznenih djela neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari, počinjenih na području mjesta Polača.

Tako se 18-godišnjeg muškarca sumnjiči da je u početkom rujna ove godine u Polači neovlašteno koristio osobni automobil 46-godišnjeg vlasnika, kojeg je odvezao i ostavio u polju van naselja.

Također ga se sumnjiči da je prethodno, tijekom mjeseca travnja neovlašteno koristio osobni automobil 48-godišnje vlasnice, kojeg je odvezao i potom vratio na mjesto gdje je bilo parkirano, dok su na vozilu nastala manja oštećenja.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, protiv 18-godišnjaka se podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.