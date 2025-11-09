Mladić teško ozlijeđen nakon strujnog udara na vagonu

Jučer, 8. studenoga poslije 20 sati na području Brajdice u Rijeci teško je ozlijeđen 20-godišnji hrvatski državljanin. Po zaprimljenoj dojavi na mjestu događaja osim policije koja je obavila očevid, bile su i druge žurne službe, djelatnici hitne pomoći i vatrogasci.

Prema utvrđenom stradali mladić se s još jednom osobom popeo na vagon s kontejnerima, blizu naponskoj mreži.

U jednom trenutku došlo je do strujnog udara uslijed čega je mladić ozlijeđen te je pao s kontejnera.

Zbog zadobivenih ozljeda 20-godišnji mladić je prevezen u KBC Rijeka, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede.