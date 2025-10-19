FOTO Mladić smrtno stradao u prevrtanju automobila, vozačica teško ozlijeđena

Jučer, 18. listopada oko 21:10 u mjestu Suha Katalena, 27-godišnja vozačica upravljala je osobnim automobilom bjelovarske registarske oznake.
Zbog neprilagođene brzine vozilom je sletjela van kolnika niz travnatu padinu te je došlo do prevrtanja vozila na bočni dio.
U prometnoj nesreći smrtno je stradao 25-godišnji suvozač, dok je 34-godišnji putnik lakše ozlijeđen, a vozačica je zadobila teške tjelesne ozljede te je zadržana na liječenju u Općoj bolnici Koprivnica.
Kod vozačice je utvrđena koncentracija alkohola od 0,84 promila te joj je u Općoj bolnici Koprivnica vađena krv i uzet urin radi utvrđivanja točne prisutnosti alkohola u organizmu, kao i radi utvrđivanja prisutnosti opojnih droga u organizmu.
Tijelo preminulog 25-godišnjaka je prevezeno na Odjel Patologije Opće bolnice Koprivnica gdje će se obaviti obdukcija.
Očevidom je rukovodila zamjenica županijske državne odvjetnice u Varaždinu uz stručnu pomoć sudskog prometnog vještaka i policijskih službenika.
Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje.