FOTO Mladić smrtno stradao u prevrtanju automobila, vozačica teško ozlijeđena

Jučer, 18. listopada oko 21:10 u mjestu Suha Katalena, 27-godišnja vozačica upravljala je osobnim automobilom bjelovarske registarske oznake.

Zbog neprilagođene brzine vozilom je sletjela van kolnika niz travnatu padinu te je došlo do prevrtanja vozila na bočni dio.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U prometnoj nesreći smrtno je stradao 25-godišnji suvozač, dok je 34-godišnji putnik lakše ozlijeđen, a vozačica je zadobila teške tjelesne ozljede te je zadržana na liječenju u Općoj bolnici Koprivnica.

Kod vozačice je utvrđena koncentracija alkohola od 0,84 promila te joj je u Općoj bolnici Koprivnica vađena krv i uzet urin radi utvrđivanja točne prisutnosti alkohola u organizmu, kao i radi utvrđivanja prisutnosti opojnih droga u organizmu.

Tijelo preminulog 25-godišnjaka je prevezeno na Odjel Patologije Opće bolnice Koprivnica gdje će se obaviti obdukcija.

Očevidom je rukovodila zamjenica županijske državne odvjetnice u Varaždinu uz stručnu pomoć sudskog prometnog vještaka i policijskih službenika.

Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje.