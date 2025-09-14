Mladić se popeo na krov crkve, razlog je nevjerojatan. Intervenirali vatrogasci

Pijani 24-godišnjak izazvao je pravu dramu u subotu navečer u Landshutu, na jugu Njemačke, kada se popeo na gotovo 50 metara visok krov crkve sv. Martina kako bi snimio fotografiju mobitelom.

Mladić se najprije uspeo po skeli na glavni brod crkve, a zatim došao sve do vrha krova, gdje je sjeo i fotografirao panoramu grada. Potom se preko crijepova spustio na tendu, no njegov opasni podvig ubrzo je završio intervencijom hitnih službi.

Vatrogasci su ga spasili pomoću visokih ljestava, a prošao je samo s lakšim ogrebotinama. Ipak, prema navodima policije, zbog neovlaštenog ulaska i materijalne štete suočit će se s kaznenim prijavama te će morati snositi troškove cijele akcije spašavanja.