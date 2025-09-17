Mladić pucao na stanove i kuće, meci probili prozore. U ruksaku mu našli i bombu

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 25-godišnjakom koji je osumnjičen za niz teških kaznenih djela, među kojima su i pucnjava na stambene objekte te prijetnje smrću policajcima.

Sve je počelo 24. kolovoza nešto iza 23 sata, kada je osumnjičeni došao na područje Dubrave i iz vatrenog oružja ispalio tri hica prema prozoru stana u vlasništvu Grada Zagreba. Stan je bio prazan, ali su pucnjevi razbili stakla. Mladić je nakon toga pokupio čahure i pobjegao.

Nekoliko tjedana kasnije, 10. rujna oko 2 sata ujutro, opet je zapucao – ovaj put na obiteljsku kuću u Novom Zagrebu. Prišao je dvorištu kuće 60-godišnjaka i ispalio čak devet hitaca, pri čemu su meci probili ulazna vrata i dva prozora na katu. U kući su u tom trenutku bili vlasnik i članovi njegove obitelji, ali na sreću nitko nije ozlijeđen. Napadač je ponovno pobjegao.

Vrhunac njegovog divljanja dogodio se 15. rujna na Medveščaku, kada su ga pokušali uhititi policajci. Unatoč jasnim naredbama da stane, osumnjičeni je pokušao pobjeći, a potom je iz torbice izvadio pištolj marke Walter, s metkom u cijevi i napunjenim spremnikom. Oružje je držao upereno prema policajcima, no u jednom trenutku ga je ipak spustio i odbacio. Policija ga je svladala uporabom tjelesne snage i sredstava za vezivanje.

Tijekom privođenja, 25-godišnjak je policajcima prijetio smrću. Uz vatreno oružje, kod njega je pronađena i droga.

Protiv osumnjičenog je podnijeta kaznena prijava zbog više kaznenih djela – od pucanja na objekte, dovođenja u opasnost ljudi, prijetnji, prisile prema službenoj osobi, do nezakonitog posjedovanja oružja i droge.

Tijekom postupanja u torbici i ruksaku koji je imao kod sebe, pregledom je pronađeno:

jedna ručna bomba

dva paketića sumnjive praškaste materije, nalik na kokain, (ukupno 1,30 grama)

crna potkapa fantomka te par rukavica i majica tzv. dukserica

više mobitela, kreditnih kartica i novac.

Potom je, na temelju naloga Županijskog suda u Zagrebu, pretražena kuća na području Medveščaka u kojoj neprijavljeno stanuje osumnjičeni 25-godišnjak, a tamo je pronađeno:

pištolj marke Crvena zastava

pištolj marke Češka zbrojovka

revolver marke Smith Wesson

automatsku pušku i poluautomatsku pušku

pet ručnih bombi

dva ručna bacača

više spremnika te veću količinu raznog streljiva te

tri neprobojna prsluka odnosno pancirke.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku.