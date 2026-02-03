Mladić prodavao drogu na školskom igralištu

Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici ispitalo je 26-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje da je prodavao drogu djetetu. Nakon ispitivanja, protiv njega je pokrenuta istraga te mu je određen istražni zatvor zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, priopćeno je iz tužiteljstva, piše DORH.

Postoji osnovana sumnja da je 26-godišnjak od rujna 2025. do 26. siječnja 2026. na ilegalnom tržištu nabavljao konoplju radi daljnje preprodaje. Tužiteljstvo sumnja da je drogu u najmanje deset navrata prodao djetetu rođenom 2010. godine na školskom igralištu jedne osnovne škole na području Zagrebačke županije. Prema navodima, prodavao ju je za iznose od 10 do 20 eura.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sutkinja istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici prihvatila je prijedlog državnog odvjetništva i okrivljeniku odredila istražni zatvor. Mjera je određena zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke te zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.