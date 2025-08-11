Mladić kod Hvara uhvaćen kako upravlja pretrpanim plovilom pod utjecajem droge!

U nedjelju, 10. kolovoza 2025.godine policijski službenici pomorske policije u blizini otoka Hvara postupali su prema 31-godišnjaku koji je upravljao plovilom na kojem senalazilo 15 osoba, a najveći dopušteni broj osoba koje mogu biti na toj vrsti plovila je 12 osoba.

Obavljeno je preliminarno testiranje 31-godišnjaka na prisutnost droge u organizmu i utvrđeno je da plovilom upravlja pod utjecajem droge.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Muškarac je doveden u Policijsku postaju Hvar gdje je prekršajno sankcioniran zbog počinjenja dva prekršaja, a Lučka kapetanija mu je izdala privremenu zabranu upravljanja plovilima.