Mladić iz Vrgorca stradao u Češkoj, skuplja se pomoć obitelji

Prije nekoliko dana u Češkoj je, pod još uvijek neutvrđenim okolnostima, smrtno stradao mladić iz Vrgorca. O tragediji koja je potresla Vrgorac, ali i ljubuško mjesto Vojnići, iz kojeg je preminuli Bebek porijeklom, zasad nema službenih informacija iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, kao ni iz veleposlanstava Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine u Češkoj piše Boljiljubuski.com.
Vrgorske novine objavile su obavijest o pokrenutoj humanitarnoj akciji s ciljem pomoći obitelji u ovim teškim trenucima, kako bi se pokrili nepredviđeni troškovi nastali nakon tragedije.
„S velikom tugom obavještavamo da je sin naše sugrađanke Tatjane Bebek tragično preminuo u Češkoj. U ovim iznimno teškim trenucima želimo pokazati solidarnost i ljudskost te pomoći obitelji u pokrivanju nepredviđenih troškova koji su se pojavili. Svatko tko želi i može pomoći, može to učiniti prema svojim mogućnostima. Hvala svima na podršci i suosjećanju.“
Svi koji žele pomoći obitelji Bebek to mogu učiniti uplatom na sljedeći račun:
IBAN: HR06 2407 0003 2059 6314 4
Primatelj: Tatjana Bebek
Banka: OTP banka d.d.
Za inozemne uplate:
BIC: OTPVHR2X