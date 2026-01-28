Mladić iz Vrgorca stradao u Češkoj, skuplja se pomoć obitelji

Prije nekoliko dana u Češkoj je, pod još uvijek neutvrđenim okolnostima, smrtno stradao mladić iz Vrgorca. O tragediji koja je potresla Vrgorac, ali i ljubuško mjesto Vojnići, iz kojeg je preminuli Bebek porijeklom, zasad nema službenih informacija iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, kao ni iz veleposlanstava Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine u Češkoj piše Boljiljubuski.com.

Vrgorske novine objavile su obavijest o pokrenutoj humanitarnoj akciji s ciljem pomoći obitelji u ovim teškim trenucima, kako bi se pokrili nepredviđeni troškovi nastali nakon tragedije.

„S velikom tugom obavještavamo da je sin naše sugrađanke Tatjane Bebek tragično preminuo u Češkoj. U ovim iznimno teškim trenucima želimo pokazati solidarnost i ljudskost te pomoći obitelji u pokrivanju nepredviđenih troškova koji su se pojavili. Svatko tko želi i može pomoći, može to učiniti prema svojim mogućnostima. Hvala svima na podršci i suosjećanju.“

Svi koji žele pomoći obitelji Bebek to mogu učiniti uplatom na sljedeći račun:

IBAN: HR06 2407 0003 2059 6314 4

Primatelj: Tatjana Bebek

Banka: OTP banka d.d.

Za inozemne uplate:

BIC: OTPVHR2X