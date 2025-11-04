Mladić iz Imotskog ponovno pred sudom zbog zastave HOS-a s koncerta Thompsona

Ivan Ćapin iz Imotskog ponovno je pozvan pred sud zbog fotografije snimljene prošle godine na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Imotskom, na kojoj se vidi kako pozira sa zastavom HOS-a s natpisom “Za dom spremni”.

Prema optužnom prijedlogu koji je podnijela Policijska uprava splitsko-dalmatinska, Postaja granične policije Imotski, Ćapin se tereti da je 8. lipnja 2024. godine na Trgu Matice hrvatske u Imotskom, tijekom javnog okupljanja, remetio javni red i mir isticanjem simbola povezanih s ustaškim režimom, javlja Radio NU.

U dokumentu stoji da je fotografija kasnije objavljena i na društvenoj mreži Facebook, čime je, prema navodima optužbe, dodatno došlo do “narušavanja javnog reda i mira te uznemirenja građana”.

Protiv Ćapina je već ranije podnesena prekršajna prijava i izrečena novčana kazna u iznosu od 4000 eura, no postupak se sada nastavlja novim sudskim pozivom.