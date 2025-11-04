Close Menu

Mladić iz Imotskog ponovno pred sudom zbog zastave HOS-a s koncerta Thompsona

Protiv Ćapina je već ranije podnesena prekršajna prijava i izrečena novčana kazna u iznosu od 4000 eura, no postupak se sada nastavlja novim sudskim pozivom

Ivan Ćapin iz Imotskog ponovno je pozvan pred sud zbog fotografije snimljene prošle godine na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Imotskom, na kojoj se vidi kako pozira sa zastavom HOS-a s natpisom “Za dom spremni”.

Prema optužnom prijedlogu koji je podnijela Policijska uprava splitsko-dalmatinska, Postaja granične policije Imotski, Ćapin se tereti da je 8. lipnja 2024. godine na Trgu Matice hrvatske u Imotskom, tijekom javnog okupljanja, remetio javni red i mir isticanjem simbola povezanih s ustaškim režimom, javlja Radio NU.

U dokumentu stoji da je fotografija kasnije objavljena i na društvenoj mreži Facebook, čime je, prema navodima optužbe, dodatno došlo do “narušavanja javnog reda i mira te uznemirenja građana”.

Protiv Ćapina je već ranije podnesena prekršajna prijava i izrečena novčana kazna u iznosu od 4000 eura, no postupak se sada nastavlja novim sudskim pozivom.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0