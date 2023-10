Mladić iz Dalmacije platio 800 eura za stan koji ne postoji, nije jedini

Samo ovoga tjedna policiji su na području Dubrovnika prijavljene dvije prevare s iznajmljivanjem stanova. Prevaranti objave lažni oglas i čekaju da im žrtve uplate polog i prije nego što pogledaju stan. Nakon toga jednostavno nestanu s novcem.

Moderan jednosoban stan od 45 kvadrata na odličnoj lokaciji u Dubrovniku. Cijena 400 eura na mjesec. Činila se to idealna prilika. Stan koji se ne propušta je sve ono što je 30-godišnja Dubrovčanka tjednima neumorno tražila.

"Upisala sam ime i prezime u Google, izbacilo je da su prevaranti"

Oglas je Facebooku objavila žena koja se iseljavala iz stana i povezala je s lažnim vlasnikom.

"Ispričali smo se lijepo, govorio mi je kako ima ženu, kćerku knjigovođu, da on vodi restorane. Često je bio zauzet, pa je prekidao pozive jer kao mora nešto obavit', pa bi me nazvao nakon 20 minuta. Rekao mi je da ima puno upita za taj stan i da mora prvo razgovarati sa ženom koga će odabrati. I onda se napokon odlučuje za mene", ispričala je za RTL Danas Veronika Medić iz Dubrovnika.

Stan je uzela na neviđeno. Mogla ga je vidjeti tek za dva dana kada se vlasnik vrati iz Srbije, a zbog velikog interesa uvjet je bio da odmah uplati polog i prvu mjesečnu stanarinu, ukupno 800 eura. Bila je sumnjičava pa ga je ponovno nazvala.

"I na to je meni rekao pa gospođo draga, čime se vi bavite? Ja ne razumijem o kakvoj vi prevari pričate?! Ako vi ne želite i ako smatrate da je to neka prevara, vi nemojte uplatiti. Ja, naravno, posramljena što sam čovjeku to uopće rekla i što sam ga nazvala na kraju uplatim novac", priča Veronika.

"Kopkala me je činjenica što je račun za uplatu glasio na žensko ime. Izađem iz pošte i pošaljem vlasniku stana kontrolni broj. Nakon 50 metara, nije mi vrag dao mira i upišem to ime i prezime u Google i automatski mi je izbacilo prevaranti. Potrčala sam u poštu i transakciju sam uspjela zaustaviti", kaže Veronika.

"Ovdje se grabe stanovi, bitno je samo tko će prije uplatiti"

Njezin 27-godišnji sugrađanin nije. Nasjeo je na prevaru i ostao bez 800 eura. Nakon što je novac sjeo na račun prevarant ga je blokirao.

"Žena koja me spojila s vlasnikom imala je na oglasu slike, rekla je kako je stan pet friendly, kako može i na dulje vrijeme biti iznajmljen, čak da je to poželjno, što je meni zvučalo dosta primamljivo jer sam tražio takav stan i onda me je ona spojila s tim gazdom", ispričao je za RTL Danas.

Isti stan, isti priča. Samo ovaj tjedan i samo na području Dubrovnika na isti je način prevareno najmanje dvoje ljudi.

„Kako mi je rekao, on zapravo radi, navodno na području Dubrovnika, Splita i Beograda i ima tu neke hotele i nije se bio u mogućnosti naći i vidjeti. Kako je on tobože u poslu, a ovdje se grabe stanovi. Doslovno nije ni bitno kakav je stan, bitno je samo tko će prije uplatiti i moliti Boga da ga vlasnici prihvate u stan", kaže prevareni Dubrovčanin.

Slične prevare s nekretninama već su se događale ove godine tijekom veljače i ožujka kada je policija uhitila prevaranta iz Srbije. Za novim počiniteljima, potvrdili su nam iz policije, intenzivno se traga.