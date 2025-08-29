Mladić (25) nožem pokušao ubiti vršnjaka

Jučer se u Komletincima, naselju koje se nalazi u sastavu grada Otoka, dogodio pokušaj ubojstva.

Nakon verbalnog i fizičkog sukoba između dvojice 25-godišnjaka, jedan je drugoga napao nožem i pritom ga ozlijedio. Ozlijeđenom je pružena liječnička pomoć u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen.

Policajci su proveli kriminalističko istraživanje kojim je utvrđena sumnja da je 25-godišnjak počinio kazneno djelo pokušaja ubojstva na štetu svog vršnjaka te kazneno djelo prijetnje na štetu druge, bliske osobe.

Osumnjičeni je danas predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske. Kaznena prijava upućena je nadležnom državnom odvjetništvu.