Mladić (21) optužen za brutalno silovanje u Hrvatskoj: Šokantni detalji istrage

Mladić je optužen da je silovao djevojku u obiteljskoj kući na širem bilogorskom području.

Prema optužnici, tereti ga se da je to teško kazneno djelo počinio ovog lipnja oko 7 sati ujutro u kući u bilogorskom mjestu. Vrlo brzo je bio uhićen.

Pokušavala se obraniti

U kuću je monstrum (21) najprije došao oko 6.30 sati kako bi posudio kosilicu. No, kasnije se vratio i brutalno silovao djevojku koja je tog jutra bila sama. Ona ga je odgurivala i pokušavala se obraniti, ali nije uspjela.

Dozivala je upomoć, ali mladić je zaključao vrata te ju snažno odgurnuo nakon čega je pala na pod. Djevojka se branila, a on je prijetio da će to učiniti “milom ili silom”. Nakon što ju je silovao, otišao je doma.

No, policija ga je vrlo brzo uhitila. U ispitivanju u policijskoj postaji branio se šutnjom, a tijekom istrage ustvrdio je kako je seks bio dragovoljan. Tog jutra bio je pod utjecajem alkohola od 0,9 promila, potvrdila je policija.

Njegov iskaz i obranu opovrgnuli su materijalni dokazi i vještačenja, svjedočenje djevojke i izjave brojnih svjedoka. Prijeti mu do 12 godina zatvora, piše Danica.hr.