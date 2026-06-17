Mladić (18) izazvao tešku nesreću u Splitu pa pobjegao: Jedna osoba teško ozlijeđena

U večernjim satima u ponedjeljak, 15. lipnja, na kolniku Ulice Gradišćanskih Hrvata u Splitu dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede, a policija je zbog tog događaja dovršila kriminalističko istraživanje nad 18-godišnjakom.

Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, policijski službenici Postaje prometne policije Split utvrdili su postojanje osnovane sumnje da je mladić izazvao prometnu nesreću, nakon čega se udaljio s mjesta događaja ne pričekavši dolazak policijskih službenika.

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Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da se 18-godišnjaka sumnjiči za počinjenje kaznenih djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu i nepružanja pomoći.

Tijekom dana bit će, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku.