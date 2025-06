Mladi zapovjednik tonućeg katamarana ostao posljednji brojati jesu li svi putnici evakuirani: "Predložit ću ga za sve moguće nagrade!"

Dan nakon havarije katamarana Melita u kojoj pukim čudom nije nitko ozbiljnije nastradao i sve glave su na broju, razabiru se dojmovi.

Na jutarnjim kavama po Zadru prepričavaju se i osobne priče putnika i posade, kao i ostalih spasitelja koji su u rekordnom roku dohrlili do tonućeg broda u kojeg je iz nerazjašnjenih razloga počelo prodirati more.

Neslužbeno od dijela posade i putnika Morski.hr doznaje da se sve počelo događati nakon što je Melita udarila u jedan val, nakon čega je u brod počelo prodirati more.

Bilaver: "Bilo je gadno i samo su nas trenuci dijelili između 'svi su spašeni' i desetak mrtvih"

Razgovarali su i sa novim zadarskim županom Josipom Bilaverom, koji je donedavno vršio funkciju državnog tajnika u Ministarstvu mora, pomorstva i infrastrukture, koji je sinoć odmah došao u zadarsku luku Gaženica, odakle je koordinirana akcija spašavanja posade i putnika:

- Sve je srećom dobro završilo, ali vrlo ozbiljno, samo su nas trenuci dijelili između "svi su spašeni" i desetak mrtvih. Situacija je bila baš gadna, ljudi su s broda doslovni izišli bosi, bez odjeće i svih svojih stvari. Valovi su bili visoki preko tri metra, bila je noć, brod je počeo primati more i nekoliko je faktora bilo ključno da su ljudi brzo i efikasno spašeni - započinje Bilaver i nastavlja:

Kao na Titaniku: "Prvo dica i žene" - kultna rečenica s akcije spašavanja

- Blizina grada Zadra bila je ključna, jerda se sve ovo dogodilo na otvorenom moru, tko zna što bi bilo. Ovdje treba pohvaliti pribranu posadu Melite, Lučku kapetanijiu, kao i posadu Jadrolinijinog trajekta Jadran koji je stigao iz Gaženica i činio zavjetrinu spasiteljima. Ali osobito moram istaknuti mladog zapovjednika Melite Marka Jurlinu, koji je ostao hladne glave, dakle vrlo pribran i brojao je sve ljude koji su bili na brodu, pa smo se pitali gdje je on? On je naposlijetku posljednji izišao s broda - prepričava Bilaver i dodaje da će ga zasigurno predložiti za godišnju županijsku nagradu: "ali i sve nagrade koje je moguće predložiti, jer ovakva profesionalnost i sabranost zbog čega su spašeni životi, to i zaslužuje" - zaključuje Bilaver.

"Prvo dica i žene", čuje se i na jednoj od snimki spašavanja putnika.

Do Jurline je jutros bilo nemoguće doći, što nije ni čudo, jer mu je mobitel ostao u brodu koji je počeo tonuti, a nakon neprospavane noći, jutro provodi pomažući istražnim organima da rekonstruiraju događaj. No, njegovi kolege i prijatelji o ovom mladom zapovjedniku imaju samo riječi hvale.

- To je čovjek koji je svoje vještine sticao na Tankerskoj plovidbi iz Zadra, te su mu vježbe spašavanja i napuštanja broda uslijed havarije postale rutina - prepričava nam jedan od njegovih kolega, koji je zamolio, dok istraga traje, da ne spominjemo imena.

Katamaran nedavno stigao iz škvera i prošao sve provjere

Čudi, doduše ovakav razvoj događaja, i to nakon što je brod prošao tehnički pregled, dobio dozvolu Hrvatskog registra brodova, a iz škvera u Betini je izišao nedavno, tek prije koji tjedan.

Je li došlo do zamora materijala koji nije uočen na vrijeme, je li pregled izvršen površno i kako je uopće došlo do pucanja trupa od udarca vala na jednom od plovila kojeg drže najsigurnijim u floti G&V line, otkrit će istraga.

Serija havarija govori da nešto u sustavu opasno ne štima

S obzirom da ovo nije prvi ovakav slučaj, jer se nedavno kod Premude nasukao i potonuo Princ Zadra, a prije toga je nastradao i Jadrolilnijin brzi brod Silba, prije toga prodor mora je zabilježen u trajekt Petar Hektorović, pa serija nezgoda s rampama (u svibnju smo otkrili i kako jednu rampu "čuva" mala daščica) i nakon tragedije Lastova, možda je vrijeme da se i zakonodavac pobrine i osigura mlađe, ali i provjereno kvalitetnije građene brodove, ali i prvjeri sustav nadzora, poput Hrvatskog registra brodova, piše Morski.hr

Podsjetimo, brzi brod "Melita" izgrađen je 1985. godine u Norveškoj za povezivanje luka na Sjevernom moru te se kao takav ubraja među najsigurnije katamarane na Jadranu. 20. prosinca 2013. godine nakon restrukturiranja tvrtke G&V Line Dubrovnik, brod prelazi u vlasništvo novonastale tvrtke G&V Line Iadera iz Zadra.