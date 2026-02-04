Mladi vozač preminuo na licu mjesta u sudaru s kamionom

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u utorak, 3. veljače u 12.35 sati na lokalnoj cesti 20 039, u sudaru vozila smrtno je stradao 28-godišnji muškarac, javlja emedjimurje. U nastavku donosimo službeno izvješće Policijske uprave varaždinske.

“U utorak, 3. veljače u 12.35 sati na lokalnoj cesti 20 039, u sudaru vozila smrtno je stradao 28-godišnji muškarac. On je upravljao osobnim vozilom iz smjera Orehovice u smjeru Otoka. U jednom je trenutku vozilom prešao na prometnu traku za vozila iz suprotnog smjera, pri čemu je na prednju stranu njegovog vozila, prednjim dijelom naletjelo teretno vozilo kojim je iz suprotnog smjera upravljao 24-godišnjak. Uslijed udara osobno je vozilo odbačeno i u zanošenju, stražnjim desnim dijelom naletjelo na metalnu zaštitnu ogradu, nakon čega se zaustavilo na kolniku.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Teretno je vozilo u nastavku kretanja prešlo na suprotnu prometnu traku te naletjelo na metalnu zaštitnu ogradu, koju je probilo i zaustavilo se na nasipu derivacijskog kanala. Vozač osobnog vozila je preminuo na mjestu događaja, a smrt je konstatirala liječnica ekipe Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije. Njegovo je tijelo prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Varaždin. Vozač teretnog vozila je ozlijeđen te mu je liječnička pomoć pružena u Županijskog bolnici Čakovec.

Očevid na mjestu događaja obavila je zamjenica Županijske državne odvjetnice u Varaždinu, uz stručnu pomoć policijskih službenika Postaje prometne policije Varaždin i sudskog vještaka za promet.

Policijski službenici nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.

Za vrijeme trajanja očevida, do 20.15 sati navedena je lokalna cesta bila zatvorena za promet te se isti odvijao obilazno.”