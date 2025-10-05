Mladi vozač poginuo nakon izlijetanja s ceste

Rano jutros, oko 4 sata, na županijskoj cesti ŽC-3254 u naselju Jasenak (grad Ogulin), dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je život izgubio 19-godišnji vozač. Policija je u međuvremenu objavila više detalja o ovoj tragediji.

Mladić je vozio osobni automobil ogulinskih registarskih oznaka iz smjera Jasenka prema Drežnici. Prema policijskom izvješću, do nesreće je došlo zbog neprilagođene brzine skliskom i mokrom kolniku. Prilikom izlaska iz lijevog zavoja, vozač je izgubio nadzor nad automobilom. U nekontroliranom kretanju, automobil je najprije prešao na lijevu, zatim na desnu stranu kolnika, da bi na kraju izletio izvan ceste i udario u stablo. Od siline udara, vozilo se zaustavilo na mjestu, a 19-godišnjak je nažalost preminuo na licu mjesta od zadobivenih ozljeda.

Očevid su obavili policijski službenici po nalogu nadležnog državnog odvjetništva, koje je o događaju odmah obaviješteno. Policija je potvrdila da vozač u trenutku nesreće nije koristio sigurnosni pojas.

Sigurnosni pojas spašava živote

Iz policije ponovno podsjećaju na važnost korištenja sigurnosnog pojasa. Riječ je o ključnom elementu zaštite koji može spriječiti teške ozljede ili smrtne ishode u prometnim nesrećama.

Statistike pokazuju da su šanse za smrtni ishod i do deset puta veće ako osoba nije vezana. Korištenje pojasa na prednjim sjedalima povećava mogućnost preživljavanja za 50 posto. Važno je naglasiti da zračni jastuci nisu zamjena za pojas – njihova učinkovitost dolazi tek u kombinaciji s pravilno zakopčanim pojasom. Tijekom izlijetanja ili prevrtanja, osobe koje nisu vezane često bivaju izbačene iz vozila ili udaraju u njegove dijelove, što nerijetko završava tragično. Zbog toga je nošenje sigurnosnog pojasa zakonska obaveza za sve vozače i putnike, i to na svim sjedalima u vozilu.