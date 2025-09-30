Mladi turisti opet izazvali probleme u centru Splita! Onda se pojavio heroj sa snimke...

Bližimo se kraju turističke sezone. Ljeto polako odlazi, temperature padaju, ali neki mladi turisti i dalje se ponašaju neprikladno.

U Splitu su već nebrojeno puta zabilježene situacije u kojima turisti, pod utjecajem alkohola, ne poštuju javni red i mir, što uključuje i uriniranje po kulturnim dobrima.

Sinoć je u centru grada zabilježena jedna takva situacija, koju je snimila stanovnica povijesne jezgre Splita, Blanša Čolak, i objavila u Facebook grupi Get Getanim.

Na snimci se vidi muškarac kako urinira ispred izloga i ulaza u trgovinu. U jednom trenutku prolazi drugi mladić, u fluorescnetno žutoj jakni, koji mu se obraća s molbom da odmah prestane s tim postupkom.

- Bravo za momka u kričavo zeleno. Ima još ljudi koji vole svoj grad. Očita je bukvicu kretenu koji piša. Moron mu na odlasku beštima sve redom i kaže: dolaze svi i u USA, Kanadu, Australiju i se*u meni po glavi pa ću i ja ovdje pišat!!!Umobolni imbecil!! - napisala je u opisu videa.

Video možete pogledati OVDJE.