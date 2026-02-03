Mladi tehničari u akciji: Lovreć proslavio Dan tehničke kulture

U Osnovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića u Lovreću jučer je održan Dan tehničke kulture, manifestacija usmjerena na približavanje tehničkih i znanstvenih sadržaja djeci i mladima, osobito učenicima iz manjih sredina, kojima su ovakvi programi često rjeđe dostupni.

Manifestaciju su organizirali Zajednica tehničke kulture grada Splita i novosnovana Udruga za promicanje tehničkog stvaralaštva Zamašnjak iz Lovreća. Ovim događanjem započinje niz manifestacija kojima će Zajednica tehničke kulture grada Splita tijekom godine obilježavati 80. obljetnicu kontinuiranog djelovanja, kroz radionice, edukativne programe i javna događanja u Splitu i okolnim mjestima.

Prije početka programa, učenicima su se s nekoliko prigodnih riječi obratili ravnatelj Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića Ante Livajić, predsjednik Zajednice tehničke kulture grada Splita Martin Olujić i tajnik Zajednice tehničke kulture grada Splita Tomislav Nikolić, istaknuvši važnost tehničke kulture i ovakvih sadržaja za razvoj interesa djece i mladih.

Sudjelovalo 48 učenika

U provedbi programa sudjelovalo je ukupno 48 učenika nižih i viših razreda škole domaćina koji su tijekom dana imali priliku sudjelovati u nizu edukativnih i kreativnih aktivnosti. U radionicama su aktivno sudjelovali i nastavnici škole, pružajući podršku učenicima i dodatno obogaćujući provedbu programa.

U sklopu Dana tehničke kulture provedene su radionice modelarstva uporabnih predmeta i modeliranja 3D olovkama, kao i astronomski program. Radionicu modelarstva vodio je Martin Olujić, predsjednik Zajednice tehničke kulture grada Splita i član Društva pedagoga tehničke kulture Split. Učenici su izrađivali različite uporabne predmete od lagane šperploče, ručno i uz pomoć strojeva prilagođenih njihovoj dobi, pri čemu su usvajali osnovna znanja i vještine obrade drva, pravilnog rukovanja alatima te osnove tehničkog planiranja i izrade. Poseban dio radionice bio je posvećen pripremama za Natjecanje mladih tehničara, čime je učenicima pružena dodatna podrška u razvoju tehničkih kompetencija i natjecateljskog duha.

Radionicu modeliranja 3D olovkama vodila je Valentina Čokić, stručna suradnica Zajednice tehničke kulture grada Splita. Tehnikom tzv. ručnog 3D printanja učenici su izrađivali trodimenzionalne oblike, razvijajući pritom finu motoriku, prostornu percepciju, kreativnost i logičko razmišljanje te se upoznajući s osnovama suvremenih tehnologija izrade.

Astronomski dio programa vodio je Zoran Knez, astronom-animator udruge Zvjezdano selo Mosor. Učenici su kroz zanimljivo predavanje upoznali osnove astronomije, a poseban naglasak bio je na promatranju Sunca metodom projekcije, pri čemu su se na siguran i edukativan način upoznali s pojavama na Sunčevoj površini i osnovama Sunčeve aktivnosti.

Dan tehničke kulture u Lovreću još je jednom potvrdio koliko je važno provoditi kvalitetne obrazovne, tehničke i znanstvene programe i izvan velikih urbanih središta. Ovakva događanja učenicima pružaju jednake prilike za učenje, razvijanje interesa i otkrivanje vlastitih potencijala u području tehnike i znanosti, a ujedno doprinose jačanju tehničke kulture, suradnje i povezanosti unutar lokalne zajednice.