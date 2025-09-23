Mladi Splićanin bez dozvole, odveden na sud

Na sud je odveden 19-godišnjak koji je zaustavljen u ponedjeljak 22. rujna u 00:52 sati u ulici Matice Hrvatske u Splitu. Obavljenom kontrolom utvrđeno je da upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom bilo koje kategorije. Također je utvrđeno da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija od 1, 69 g/kg. Odbio je zahtjev policijskih službenika da obavi preliminarno testiranje na prisutnost droge u organizmu.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja obzirom da je do sada dva puta pravomoćno kažnjen zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droga. Sudu je predloženo da se izrekne novčana kazna u ukupnom iznosu od 5 tisuća eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 12 mjeseci.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sud ga je pustio na slobodu, a odluku o konačnim sankcijama donijeti će naknadno.