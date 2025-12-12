Mladi par u Hrvatskoj držao muškarca kao roba, priča je jeziva

Muškarac (31) i žena (28) s područja Delnica sumnjiče se da su gotovo dvije godine držali 42-godišnjaka u robovlasničkom odnosu, iskorištavajući njegovu tešku financijsku situaciju kako bi ga tjerali na rad bez ikakve naknade. Uz kazneno djelo trgovanja ljudima, 31-godišnjaka se tereti i za nedozvoljeno posjedovanje veće količine oružja, izvijestilo je Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci, prenosi Index.

Prema sumnjama tužiteljstva, par je od kraja 2023. pa sve do 9. prosinca 2025. zajednički i dogovorno iskorištavao teško materijalno stanje 42-godišnje žrtve. Smjestili su ga u prostor nehumanih uvjeta za život te ga, radi vlastite zarade, prisiljavali na obavljanje raznih fizičkih poslova pod njihovim nadzorom.

Za obavljeni rad muškarac nije dobivao nikakvu plaću. Osumnjičeni dvojac mu je, kako se sumnja, oduzeo i osobne dokumente te sklapao fiktivne ugovore kako bi mogli raspolagati njegovom imovinom. Osim za trgovanje ljudima, 31-godišnjeg osumnjičenika tereti se i da je u kući neovlašteno držao veću količinu oružja i streljiva.

Nakon ispitivanja u Općinskom državnom odvjetništvu, sucu istrage Županijskog suda u Rijeci podnesen je prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv oboje osumnjičenika. Tužiteljstvo traži zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.