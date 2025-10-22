Mladi novinari, pažnja! Oštro organizira trening istraživačkog novinarstva u prosincu

Otvorene su prijave za Oštrov trening istraživačkog novinarstva koji će se održati u T29 prostoru uSplitu (adresa: Table ul. 29), 5. i 6. prosinca 2025. godine.

Dvodnevna radionica namijenjena je studentima i mladim novinarima koji žele usvojiti praktična znanja i vještine potrebne za rad na istraživačkoj priči te naučiti više o odgovornom izvještavanju.

Kroz kombinaciju predavanja, praktičnih vježbi i rada na idejama za priče, polaznici će naučiti što je potrebno za dobru istraživačku priču, upoznati osnovne alate i etičke dileme.

Po završetku radionice, dvoje sudionika imat će priliku uz podršku novinarki Oštra raditi na tekstu koji su prijavili na radionicu. Njihovi će radovi biti honorirani i objavljeni na portalu Oštro.

Prijaviti se možete putem ovog linka. Za prijavu je potrebno poslati životopis, kratki opis priče na kojoj biste željeli raditi te izabrati primjer dobre priče objavljene u posljednjih godinu dana. Prijave su otvorene do 7. studenog .2025. u 15 sati.

Radionicu organizira Oštro, centar za istraživačko novinarstvo u jadranskoj regiji. Oštro njeguje istraživačko i podatkovno novinarstvo, zagovara “pravo na znanje“ kao jedno od temeljnih ljudskih prava te doprinosi razvoju budućih generacija novinara. Osnovano je kao odgovor na potrebu za dubinskim istraživanjima u hrvatskom medijskom prostoru. Izdavač je portala Oštro, koji je specijaliziran za podatkovno novinarstvo te prekogranična istraživanja.

Za sva dodatna pitanja, slobodno nam se obratite na mejl: contact@portal-ostro.hr.