Mladi muškarac preminuo 20 minuta nakon što je otpušten iz Hitnog zavoda za medicinu u Zadru: "Ljudi zovu, ne mogu vjerovati"

Ne smiruju se reakcije na smrt 35-godišnjeg muškarca koji je preminuo 20 minuta nakon liječničkog pregleda u Zadru. Podsjetimo, prije 10 dana sezonski radnik iz Sarajeva javio se na Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije jer se nije osjećao dobro. Prema tvrdnjama njegova prijatelja koji je bio s njim u pratnji, izmjeren mu je samo krvni tlak i poslan je kući uz napomenu da se javi ako se stanje pogorša.

Na putu prema Ražancu, gdje je radio, naglo mu je pozlilo. Unatoč brzoj intervenciji hitnih službi – preminuo je.

O svemu se oglasila ministrica zdravstva. "U ovom trenutku informacije o samom slučaju, odnosno o nadzorima koje je proveo Zavod za hitnu medicinu – nemamo. Ministarstvo zdravstva poslat će inspekcijski nadzor i, koliko imam informaciju, Liječnička komora zatražila je medicinsku dokumentaciju", rekla je ministrica zdravstva Irena Hrstić.

Za Dnevnik Nove TV istupila je majka preminulog Mirze Aida Čengić.

"Ja nisam ni sad svjesna. Pošalješ zdravo dijete da sebi zaradi za džeparac, a vrate ga u sanduku. Vjerujte, ja nisam ni sad svjesna. Jutra su najgora, kad ustanemo nas četvero, katastrofa. Još nikom nije došlo do mozga. Mi smo jučer bili na groblju, pa čitali one vijence i gledali. Čovjek ne može vjerovati da tu leži dijete od 35 godina", rekla je.

"Svi su ga voljeli"

"Samo da ga je zadržao, možda bi ostao u bolnici, nitko ne zna. Ali izbaciti ga i reći mu da ide kući i da mu nije ništa, a napisao si dijagnozu da je povišen tlak i da je momku od 35 godina puls 107... On je njega pustio nakon 20 minuta. Dijete mi umrlo na ulici, u autu doslovno. I isti je doktor, navodno, došao na reanimaciju. Znači, samo da ga je zadržao sat vremena, bilo bi mi lakše da znam da mu je netko htio pomoći", dodala je.

Kako kaže, Mirzu je voljelo čitavo Sarajevo. "On je bio toliko nasmijan i drag. Svi su ga voljeli. On je mene zvao majkice. Ja ne mogu opisati kako je to bilo veselo dijete. Ljudi zovu, ne mogu vjerovati. On se nikad nije ni s kim posvađao, potukao. I samo sam zbog toga došla, da se više nikom to ne bi dogodilo", zaključila je majka preminulog za Dnevnik Nove TV.