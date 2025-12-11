Mladi liječnik Abduladhim Suliman iz Libije došao raditi u Ploče. Pročitajte njegove prve impresije

Ime i prezime: Abduladhim Suliman. Profesija: liječnik. Radno mjesto: Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko – neretvanske županije, ispostava Ploče.

A kako je mladi liječnik iz Libije, s velikim profesionalnim iskustvom stjecanim u svojoj rodnoj zemlji i diljem Europe, došao u Ploče? S namjerom da ostane, jer je tako odlučio nakon prvih impresija u ovome malom gradiću na ušću rijeke Neretve.

Dr. Abi, kako su ga domaćini već prozvali, školovao se u Tripoliju i u Engleskoj, iskustvo je stjecao i u Njemačkoj, kao član međunarodne, humanitarne i nevladine organizacije "Liječnici bez granica", koja potrebnima pruža medicinsku pomoć, radio je na Kosovu, u Srbiji i Bosni i Hercegovini. A njegova ljubav uvijek je bio Mediteran, piše rogotin.hr.

"Da, Mediteran obožavam. I zato su moji favoriti bili Hrvatska i Italija, želio sam raditi u jednoj od te dvije zemlje. Očev prijatelj, koji je nekada bio liječnik u Zagrebu, predložio mi je Hrvatsku na osnovu svojih iskustava. Boravak u Zagrebu ostao mu je u zaista lijepom sjećanju i savjetovao me je da odem i vidim. I tako sam prije 4 i pol godine došao u Hrvatsku", priča dr. Abi za portal Rogotin.

Naravno, trebalo je riješiti "bezbroj papira", nostrificirati diplomu, naučiti Hrvatski jezik i, najvažnije, vidjeti odgovara li mu naša zemlja za rad i boravak. Bolnica na Šalati, zatim Rebro, gdje mu je mentor bio dr. Emil Kinda, abdominalni kirurg, bile su obvezne stanice na tom putu. Sada je sve to iza njega, govori hrvatski, engleski, njemački i pomalo talijanski jezik, radio je u općoj praksi, sportskoj medicini i estetici, ali njegova želja bila je Hitna medicina.

Prva prilika – Šibenik, Dalmacija. Mijenjao je odsutnog liječnika pune dvije godine. Bio je to rad na određeno vrijeme i nakon povratka liječnika, promijenio je i radno mjesto i županiju. Iduće odredište bila mu je Istra, točnije Pula, Medulin, Poreč. Bio je zadovoljan, bilo je mnogo posla, nije mu teško raditi, ali radio je kao liječnik opće prakse. Pratio je natječaje i vidio da Hitna u Pločama traži liječnika. Javio se na natječaj i stupio u kontakt s Marinom Žderićem, voditeljem pločanske Ispostave. Bilo je ljeto, želio je završiti započeti posao u Istri, pa je Marina, koji ne krije zadovoljstvo zbog njegovog dolaska, zamolio da ga pričeka.

I tako je 25. studenoga dr. Abi počeo je primati pacijente u Pločama. I ne samo u Pločama, nego i u Metkoviću, kada je potrebno. Pločanska Hitna sada je popunjena, imaju svih pet potrebnih liječnika, za razliku od Metkovića, koji ima dva, pa, u slučaju potrebe, pomažu svojim metkovskim kolegama.

"Sviđaju mi se Ploče i Dalmacija. Blizu su Split, Dubrovnik i Mostar. Klima je slična kao u Libiji. Zadovoljan sam. I zato sam odbio ponude iz Njemačke, jer ovdje mi je zaista lijepo. Ekipa na poslu mi je super. Dobro se slažemo i ostvarujem dobru komunikaciju s pacijentima. Naravno, trebat će mi neko vrijeme da sve posložim do kraja, ali ne sumnjam da će biti dobro. Polako ću širiti krug prijatelja, već ih imam u Istri, Splitu i Dubrovniku. Trenutno živim kao podstanar u Pločama, ali imam u planu kupiti stan", poručio je ovaj simpatički mladi liječnik za portal Rogotin.