Mladi korisnik banke prevaren putem lažne poveznice, policija istražuje: "Budite oprezni"

Policija traga za počiniteljem

Policijski službenici Policijske postaje Knin zaprimili su prijavu o počinjenju kaznenog djela računalne prijevare kojom je oštećen 19-godišnjak.

Naime, oštećeni 19-godišnjak prijavio je da je 26. ožujka na mobilni uređaj zaprimio SMS poruku za koju je vjerovao da mu je poslala njegova banka. Nepoznata osoba dovela ga je u zabludu tražeći da putem poveznice ažurira aplikaciju mobilnog bankarstva, što je on i učinio tako što je, otvorivši poveznicu, upisao svoje osobne podatke i podatke s bankovne kartice. Ubrzo nakon toga s njegovog bankovnog računa skinut je novčani iznos od 800 eura.

Policijski službenici tragaju za počiniteljem protiv kojeg će nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu.

Upozorenje građanima

  • Banke nikada putem SMS-a, e-maila ili društvenih mreža ne traže unos osobnih podataka, PIN-a, CVV broja s kartice, lozinki ili jednokratnih autentifikacijskih kodova putem poveznica,
  • Ne otvarajte sumnjive linkove i ne unosite podatke na stranicama do kojih ste došli putem poruka nepoznatog ili sumnjivog pošiljatelja,
  • Posebno budite oprezni kod poruka koje stvaraju osjećaj hitnosti (npr. „račun će vam biti blokiran“, „aplikacija ističe danas“ i sl.),
  • Prije bilo kakvog postupanja, obratite se svojoj banci putem službenih kontakata navedenih na njihovim mrežnim stranicama,
  • Aktivirajte dodatne sigurnosne opcije koje nude banke (biometrijska zaštita, obavijesti o transakcijama i sl.).
 
