Mladi korisnik banke prevaren putem lažne poveznice, policija istražuje: "Budite oprezni"

Policijski službenici Policijske postaje Knin zaprimili su prijavu o počinjenju kaznenog djela računalne prijevare kojom je oštećen 19-godišnjak.

Naime, oštećeni 19-godišnjak prijavio je da je 26. ožujka na mobilni uređaj zaprimio SMS poruku za koju je vjerovao da mu je poslala njegova banka. Nepoznata osoba dovela ga je u zabludu tražeći da putem poveznice ažurira aplikaciju mobilnog bankarstva, što je on i učinio tako što je, otvorivši poveznicu, upisao svoje osobne podatke i podatke s bankovne kartice. Ubrzo nakon toga s njegovog bankovnog računa skinut je novčani iznos od 800 eura.

Policijski službenici tragaju za počiniteljem protiv kojeg će nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu.

Upozorenje građanima

Banke nikada putem SMS-a, e-maila ili društvenih mreža ne traže unos osobnih podataka, PIN-a, CVV broja s kartice, lozinki ili jednokratnih autentifikacijskih kodova putem poveznica,

Ne otvarajte sumnjive linkove i ne unosite podatke na stranicama do kojih ste došli putem poruka nepoznatog ili sumnjivog pošiljatelja,

Posebno budite oprezni kod poruka koje stvaraju osjećaj hitnosti (npr. „račun će vam biti blokiran“, „aplikacija ističe danas“ i sl.),

Prije bilo kakvog postupanja, obratite se svojoj banci putem službenih kontakata navedenih na njihovim mrežnim stranicama,

Aktivirajte dodatne sigurnosne opcije koje nude banke (biometrijska zaštita, obavijesti o transakcijama i sl.).