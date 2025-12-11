Mladi hrvatski umjetnici očarali internet svojim božićnim borovima: 280 tisuća ljudi očarano radovima učenika

Trideset prekrasnih i neobičnih borova priča još jednu lijepu božićnu priču - budućih umjetnika i dizajnera iz Osijeka koji su svoju kreativnost pokazali na papiru.

"Izrezivali smo sa skalpelima, ima mnogo detalja, neke dijelove više puta smo morali ponovo raditi", rekla je za RTL Danas Leonarda Franjić, učenica Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek.

"Ovako smo ih rebrasto lijepili, lampice pošto su nalijepljene točno na konstrukciju su da se reflektira svjetlost kroz taj paus" kaže David Muretić Gucek, učenik Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek.

Školski adventski projekt pokrenuo je niz ideja i kreativno nadmetanje u dizajniranju, konstrukciji i ukrašavanju.

"Svima je bilo zanimljivo i na kraju je bilo toliko lijepo vidjeti koliko su svi našli različita rješenja", ustvrdila je Leonarda.

A za jedinstvene borove trebalo je i vremena, radilo se mjesec dana.

"Tri puta je padao, ponovno smo ga radili iznova, pa opet iznova... Ovo što sada vidite smo doslovno napravili zadnji dan", pokazao je David.

Na svoje su radove ponosni jer pokazuju što je sve moguće napraviti od papira.

"Papir doista trpi svašta, ne samo u dokumentacijskom smislu, nego i umjetničkom. Kada gradimo 3D stvari onda su za izradu birali rep papira, natron papir, običan print papira, hamere, akvarel papira pa sve do onog toaletnog papira, nizala je Marija Adrić Soldo, nastavnica Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek za RTL Danas.

"Mi svake godine radimo nešto spektakularno zahvaljujući sjajnim profesorima i još boljim učenicima. Naravno, ove godine je bilo nešto malo drugačije zato što je apsolutno cijela škola bila angažirana i mislim da je to do sada najbolja ideja", rekla je Kristina Kopf, ravnateljica Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek.

Potvrđuje to i interes susjeda koje izložena mala umjetnička djela učenika privlače u školu.

Izložba "Papirnati bor" na društvenoj mreži privukla je već 280 tisuća pregleda, a broj lajkova odlučiti će i koji je bor najljepši. Pobjednici će putovati na druženje s kolegama iz Umjetničke škole u Sarajevu, no božićna čarolija koju su svojim idejama i rukama stvorili najveća je nagrada svima.