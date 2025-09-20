Mladi hrvatski nogometaš dobio udarac u mišić, stanje mu se zakompliciralo

Da život zna biti nepredvidiv, dobro je osjetio 18-godišnji Luka Bukal, talentirani nogometaš Križevaca.

Na juniorskoj prvenstvenoj utakmici protiv Slobode Varaždin primio je udarac u mišić – uobičajenu situaciju na terenu koja obično ne izaziva veću brigu. No, stanje se naglo pogoršalo i završilo hitnom operacijom.

''Naš talentirani igrač Luka Bukal na juniorskoj prvenstvenoj utakmici protiv Slobode Varaždin dobio je udarac u mišić. Nažalost stanje se zakompliciralo te je podvrgnut hitnom operacijskom zahvatu. Svi igrači, treneri i uprava želimo ti da se što prije oporaviš i vratiš nam se još bolji. Svi smo uz tebe Luka'', napisali su iz Radnika Križevci.