Mladi diplomati iz Splita u svjetskom vrhu: Župan Boban primio učenice koje su predstavljale Hrvatsku u Ujedinjenim narodima

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban upriličio je prijem za učenice Prirodoslovne škole Split Ivanu Čondić Begov i Anđelu Roić, njihovu mentoricu prof. Dijanu Ledić Begonju te ravnateljicu Mariju Pustak, povodom njihovog iznimnog uspjeha na međunarodnom modelu Ujedinjenih naroda (WIMUN) održanom u New Yorku od 8. do 17. veljače 2026. godine.

Na prestižnoj konferenciji, koja je okupila više od 3.000 delegata iz cijelog svijeta, učenice su bile jedine predstavnice Republike Hrvatske. Tijekom sudjelovanja pokazale su iznimne vještine u debati, pregovaranju, diplomaciji i rješavanju globalnih problema, predstavljajući Hrvatsku na visokoj razini.

Župan im je ovom prilikom čestitao na postignutom uspjehu, istaknuvši kako njihov angažman i znanje potvrđuju kvalitetu hrvatskog obrazovnog sustava te važnost ulaganja u mlade.

"Ovakvi uspjesi pokazuju koliko je Hrvatska danas aktivan i prepoznat sudionik međunarodnih procesa. Vi ste najbolji primjer kako mladi mogu doprinijeti ugledu naše države", istaknuo je župan.

Učenice su tijekom konferencije sudjelovale u simulacijama rada tijela Ujedinjenih naroda, gdje su zastupale interese dodijeljenih država, izrađivale prijedloge rezolucija te kroz zahtjevne pregovore dolazile do zajedničkih rješenja o ključnim globalnim temama, poput klimatskih promjena, sigurnosti prometa i održivog razvoja.

Učenica Ivana Čondić Begov istaknula je: "Sudjelovanje na ovoj konferenciji bilo je iznimno zahtjevno, ali i neprocjenjivo iskustvo. Kroz rasprave i pregovore naučili smo kako pronaći zajednička rješenja među različitim interesima država."

Njena kolegica Anđela Roić dodala je: "Najveći izazov bio je postići konsenzus među velikim brojem delegata, ali upravo nas je to naučilo važnosti timskog rada, argumentacije i uvažavanja tuđih stavova."

Mentorica prof. Dijana Ledić Begonja naglasila je kako je sudjelovanje na ovakvom događaju veliko priznanje, ali i odgovornost, posebno s obzirom na činjenicu da su bile jedini predstavnici Hrvatske.

Ovaj uspjeh rezultat je predanog rada učenica i njihove mentorice, ali i podrške škole i šire zajednice. Sudjelovanjem na WIMUN-u učenice su dodatno razvile kritičko mišljenje, komunikacijske vještine i sposobnost timskog rada, čime su postale inspiracija drugim mladima.

Na prijemu su uz župana sudjelovali pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu Tomislav Đonlić te pomoćnik pročelnika Ilija Krišto.