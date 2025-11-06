Mladi Dalmatinac ukrao 500 eura iz jakne starijeg čovjeka

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 25-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela krađe na štetu 64-godišnjaka.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja kako je osumnjičeni 25-godišnjak, s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koriosti, 31. listopada 2025.godine u boćarskom klubu u Sonkoviću, 64-godišnjaku iz jakne otuđio 500 eura.

Otuđeni novac u cijelosti je vraćen oštećenom 64-godišnjaku.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, protiv osumnjičenog 25-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.