Mladen Grdović: Umjetna inteligencija će ovu našu lipu zemaljsku kuglu uništiti

Hrvatski pjevač Mladen Grdović na društvenim mrežama vratio se u prošlost te se prisjetio vremena kada se glazba slušala na pločama, kazetama i CD-ovima, a zatim je to usporedio s današnjim stanjem, piše Index.

"Najprije smo počeli sa singlovima i LP, pa smo doživjeli kazete. Ovdje mi je možda 40 %. Ovako izgleda jednostavno, ali koliko je ovdje truda, komponiranja, godina, sati snimanja, živciranja, iščekivanja. Mislili smo da će kazete biti zadnje od tehnologija. I odjednom se pojavi CD, svi u čudu, nitko nema CD player u autu, nitko doma, a šta sad?

Tekst se nastavlja nakon oglasa

I to se riješi s godinama. Svi poludjeli za CD-ovima, ja i ne znam koliko sam ih izdao. Svi sritni. Svi pivaju vrimena lipa i šta sad? Došla umjetna inteligencija koja će ovu našu lipu zemaljsku kuglu, bar još uvik za vidit, uništiti. Ali ne daj Bože, ipak na mlađima svit ostaje", napisao je Grdović na Facebooku.

Mnogi umjetnici zabrinuti zbog AI-ja

Mnogi domaći i strani umjetnici iz glazbenog i filmskog svijeta izrazili su zabrinutost zbog činjenice kako umjetna inteligencija mijenja te industrije.

Da AI stvara prijetnju stvarnim glazbenicima dokazala je i pjesma "Walk My Walk" izmišljene grupe "Breaking Rust". Naime, ta pjesma stvorena umjetnom inteligencijom, prošle je godine osvojila vrh Billboardove ljestvice "Country Digital Song Sales" u Sjedinjenim Američkim Državama, što još jednom potvrđuje koliko algoritamski generirana glazba postaje sveprisutna.

Trend koji se brzo ubrzava

Billboard je u studenom prošle godine izvijestio da se barem jedan AI ili AI-potpomognuti izvođač našao na ljestvicama tijekom tog mjeseca, što je "niz koji sugerira da se ovaj trend brzo ubrzava".

Glazbena industrija ne zaostaje, potpisujući višemilijunske ugovore s AI izvođačima. Čak je i Universal Music Group, velika izdavačka kuća koja je bila uključena u žestoke tužbe zbog kršenja autorskih prava korištenjem umjetne inteligencije, objavila da je sklopila ugovor o licenciranju s aplikacijom za generiranje glazbe Udio.

Ovo je zabrinjavajući trend, budući da se stvarni glazbeni izvođači i dalje bore za proboj na scenu i osiguravanje egzistencije.

"AI bendovi će još više otežati stvarnim ljudskim izvođačima da se probiju i steknu sljedbenike, barem koristeći aplikacije za streaming poput Apple Musica, Spotifyja itd.", rekao je za Newsweek Jason Palamara, docent glazbene tehnologije na Sveučilištu Indiana.