Mladen Grdović brani Cetinskog: "Jako sam ljut što su napali mog prijatelja, to je poštena obitelj"

Poznati hrvatski pjevač Tony Cetinski, zbog otkazivanja koncerta u Novom Sadu koji se trebao održati 8. ožujka u dvorani SPENS, progovorio je putem komentara na društvenim mrežama o ozbiljnim prijetnjama koje su stizale na adresu njega i njegove obitelji.

A, cijela ova situacija ponukala je i Mladena Grdovića da javno istupi i pruži Tonyju podršku.

– Jako sam ljut što su napali mog prijatelja Tonyja Cetinskog i njegovu obitelj, a ja znam tu obitelj još od osamdesetih godina jako dobro i mogu reći da je to poštena obitelj. Ne ulazim u politiku i to što se dogodilo, ali danas mnogi napadaju Tonyja. Svi su zarađivali tamo, oko 80 posto naših pjevača nastupa u Srbiji, tamo dobro zarađuju i kupuju stanove. A sada se napada jednog čovjeka jer je otkazao koncert, kazao je Grdović i dodao kako i njega vole u Srbiji i slušaju njegove pjesme, kao i u dijaspori, u Australiji, Americi, Kanadi, Švicarskoj i Njemačkoj gdje je stekao mnogobrojnu publiku.

– Tamo sam najviše radio i tamo sam izgradio svoju publiku. Moram reći i da su mene zvali ljudi iz Beograda i Novog Sada da dođem pjevati, ali sam im se zahvalio i rekao da neću. Imam svoje razloge i svoj put, kazao je Grdović.