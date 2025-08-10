Close Menu

Mlade hrvatske rukometašice osvojile srebro na Europskom prvenstvu

Bravooo

Hrvatska ženska U-17 reprezentacija osvojila je srebrnu medalju na Europskom prvenstvu. Nakon pobjede od 31:28 protiv Španjolske u polufinalu, danas su izgubile rezultatom 34:30 u finalu od Slovačke.

Početak utakmice bio je jako izjednačen, ali mlade hrvatske rukometašice su češće bile u minimalnoj prednosti. Posljednje vodstvo Hrvatske bilo je u 24. minuti, kada je Antea Jerković zabila za 15:14. Slovakinje su na poluvrijeme otišle s prednošću od 18:17.

Hrvatice su se držale do 19:20, a onda Slovakinje prave seriju od tri uzastopna gola i odlaze na +4. Do kraja susreta više nije bilo prilike za povratak u utakmicu i Slovakinje su došle do zlata. Reprezentaciju Slovačke predvodila je Maria Bartkova sa 14 golova, dok je Antea Jerković zabila devet golova za Hrvatsku, piše Index.

