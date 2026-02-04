Mlada splitska pjevačica okrenula se vjeri: 'Kad sam u molitvi i kad sam u odnosu s Bogom, meni je svaki dan dobar'

Nekadašnja pop zvijezda Albina Grčić danas korača putem duhovnosti, zamijenivši svjetla pozornice potragom za dubljim smislom. Suradnja s VIS Veritasom rezultirala je novom pjesmom koja joj je pružila dugo željeni mir i osjećaj ispravnog usmjerenja.

''Ova pjesma je stvarno nešto posebno i nadam se da će ljudi to prepoznati. Mislim da će ljudi na prvi takt osjetiti tu prisutnost Duha Svetoga. Jer stvarno ta pjesma uistinu u vama nešto zapali'', izjavila je Albina za IN magazin. Riječ je o skladbi ''Bolji plan'' autora Kristijana Jakšića, za koju Antonio Grkeš, osnivač i voditelj sastava VIS Veritas aeterna, ističe kako donosi svježinu i drugačiji zvuk u odnosu na njihova prethodna izdanja.

''Pjesma se zove ''Bolji plan'' autora Kristijana Jakšića. Posebna pjesma i na neki način daje nešto novo i neku svježinu u odnosu na zadnjih nekoliko pjesama, ako ništa drugačija je i posebna'', govori Antonio Grkeš. Iako nije potpisana kao autorica, Albina se u potpunosti poistovjetila s pjesmom, a u budućnosti planira i sama pisati duhovne tekstove. Njezina vjera proizlazi iz duboke zahvalnosti, a ne iz životnih nedaća.

''Ja moram priznati, meni nekako dano na znanje, dana mi je ta spoznaja i jako sam zahvalna na tome. Neki ljudi cijeli život traže i ne pronađu. Ja sam shvatila da sam ganjala Boga i drago mi je da mi se on očitovao i da sam u ovoj fazi života to uspjela pronaći. I mijenjat sebe, mijenjat na neki način ljude oko sebe, perspektivu i način života''. Uz unutarnju transformaciju, pjevačica je prošla i kroz vizualnu promjenu, pa je tako svoju prepoznatljivu plavu kosu zamijenila sasvim novim izgledom, prenosi Večernji list.