Mlada hrvatska reprezentacija u tajlandskom boksu kreće u lov na medalje na Svjetskom prvenstvu u Abu Dhabiju

Hrvatska mlada reprezentacija u tajlandskom boksu jutros je krenila na Svjetsko prvenstvo za mlađe dobne skupine koje će se održati u Abu Dhabiju od 10. do 19. rujna 2025. godine.

Na najveću svjetsku pozornicu izlazi sedam mladih boraca, a titulu svjetske prvakinje braniti će Josipa Radeljić u kategoriji juniorki +75kg.

Uz Josipu, u ring ulaze:

Rafaela Mišković, kadetkinja +63,5 kg

Ivan Prološčić, mlađi junior -42 kg

Lovro Benko, mlađi junior -51 kg

Bruno Friganović, junior -75 kg

Juraj Rupčić Pecnik, junior -81 kg

Ante Crmarić, junior +91 kg

Na putu za Abu Dhabiju vode ih i prate članovi delegacije: Siniša Andrijašević (direktor reprezentacije), Dario Jurišić (team manager), Helena Jurišić (direktorica ženske reprezentacije) i Jelena Aračić (tajnica). U ringu će nas uz borce predstavljati naša iskusna sutkinja Filipa Merčep.

Hrvatska je dosad pokazala da pripada svjetskom vrhu, a u Abu Dhabiju naši mladi borci idu po nova iskustva.