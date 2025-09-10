Mlada hrvatska reprezentacija u tajlandskom boksu kreće u lov na medalje na Svjetskom prvenstvu u Abu Dhabiju

Hrvatska mlada reprezentacija u tajlandskom boksu jutros je krenila na Svjetsko prvenstvo za mlađe dobne skupine koje će se održati u Abu Dhabiju od 10. do 19. rujna 2025. godine.
Na najveću svjetsku pozornicu izlazi sedam mladih boraca, a titulu svjetske prvakinje braniti će Josipa Radeljić u kategoriji juniorki +75kg.
Uz Josipu, u ring ulaze:
Rafaela Mišković, kadetkinja +63,5 kg
Ivan Prološčić, mlađi junior -42 kg
Lovro Benko, mlađi junior -51 kg
Bruno Friganović, junior -75 kg
Juraj Rupčić Pecnik, junior -81 kg
Ante Crmarić, junior +91 kg
Na putu za Abu Dhabiju vode ih i prate članovi delegacije: Siniša Andrijašević (direktor reprezentacije), Dario Jurišić (team manager), Helena Jurišić (direktorica ženske reprezentacije) i Jelena Aračić (tajnica). U ringu će nas uz borce predstavljati naša iskusna sutkinja Filipa Merčep.
Hrvatska je dosad pokazala da pripada svjetskom vrhu, a u Abu Dhabiju naši mladi borci idu po nova iskustva.