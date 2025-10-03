Mlada Hrvatica optužena za ubojstvo novorođenčeta. Obdukcija otkrila stravičnu istinu

U ponedjeljak navečer stanovnike Graza potresla je nezapamćena tragedija. U gradskoj četvrti Wetzelsdorf, u jednom višestambenom objektu, pronađeno je mrtvo novorođenče. Prema prvim informacijama, majka, 20-godišnja državljanka Hrvatske, dijete je rodila sama u stanu, a potom ga je ostavila na prozorskoj dasci.

Istražiteljima je kazala kako do trenutka poroda nije bila svjesna trudnoće. Kada su započeli trudovi, vjerovala je da se radi o običnoj želučanoj smetnji. Tek na toaletu shvatila je da zapravo rađa. Nakon što je rodila dječaka, položila ga je na prozor. Prema njezinim riječima, beba je potom pala na krov nadstrešnice ispred zgrade, s visine od tri metra, piše Kronen Zeitung.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Je li riječ o nesreći ili namjernom činu?

Iako majka tvrdi da je riječ o nesretnom spletu okolnosti, istražitelji ne isključuju mogućnost da je novorođenče bačeno s prozora. Forenzičari su utvrdili da je dječak u trenutku pada bio živ, no okolnosti pod kojima je stradao još uvijek se istražuju. Policija je pokrenula istragu zbog sumnje na ubojstvo, piše Kronen Zeitung.

Majka u bolnici, javnost u šoku

Nakon poroda, 20-godišnjakinja je prevezena u bolnicu gdje je podvrgnuta operaciji. Trenutno se nalazi pod liječničkim nadzorom, a njezino uhićenje već je naloženo. Ovaj tragičan slučaj izazvao je ogroman šok u javnosti, a odgovori na ključna pitanja – je li majka dijete bacila s prozora ili je riječ o nesretnom padu – tek se očekuju nakon dovršetka istrage.